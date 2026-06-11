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伊朗局勢︱美軍阿帕奇墜霍峽 派無人艇救援成功創首例

即時國際
更新時間：08:35 2026-06-11 HKT
發佈時間：08:35 2026-06-11 HKT

美國陸軍一架阿帕奇直升機周二（6月9日）墜落在霍爾木茲海峽附近後，美軍隨即展開搜救。美軍方同日向媒體稱，海軍一艘無人艇已尋獲並救起兩名機員，這是首次由美國海軍無人艇完成此類任務。

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美中央司令部：奇蹟

據美軍中央司令部發言人稱，當時天色漸暗，機員在水中待了兩小時。一名高官形容，兩人從被擊落的直升機中逃生宛如天助的奇蹟。

據悉由遠端遙控的無人艇當時由美軍MQ-9「死神」無人機與噴射戰機在空中掩護，隨後救起機組人員。

這艘長約7.3米的薩羅尼克（Saronic）公司Corsair無人艇可航行逾1000海里(約1850公里)，當時將機員運送至較安全水域；之後機員由救援直升機從無人艇甲板接走。

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