Google聊天機械人Gemini全球多地故障 用戶頻現1076及1099錯誤碼

Google旗下人工智能聊天機械人Gemini周三（10日）出現大規模服務異常，美國及英國等地用戶陸續反映無法正常使用，部分人在輸入指令時收到「Error Code 1076」及「Error Code 1099」等錯誤訊息，引發廣泛關注。

根據網站Downdetector數據，相關故障報告於美東時間上午約6時（香港時間傍晚）開始急增。截至上午10時36分，全球已錄得逾1,480宗用戶回報，其中美國及英國均有數百宗個案，顯示問題影響範圍廣泛。

不少用戶在社交平台X發文表示，無論透過網頁版或手機應用程式使用Gemini，均無法建立新對話或載入既有聊天記錄。有Workspace企業帳戶用戶指出，即使未達使用配額上限，系統仍顯示1076及1099錯誤碼，導致服務無法運作。亦有用戶表示問題已持續數小時未獲解決。

Gemini是Google於2023年推出的生成式人工智能助手，已整合至Google搜尋、Workspace、One及Cloud等服務，可協助用戶撰寫文章、資料搜集、內容摘要、腦力激盪及圖像生成等工作。

Google日前推出Gemini 3.5 Live Translate更新版本，強化即時語音翻譯功能。Google尚未就今次故障原因作出說明，亦未公布預計修復時間。