伊朗局勢｜美軍「秘密協助」逾200商船通過霍爾木茲海峽 特朗普：美國掌控航道

美國總統特朗普周三表示，美軍已在秘密行動中協助逾200艘商船及超過1億桶石油通過霍爾木茲海峽，並聲稱相關行動有助維持油價穩定在每桶約90美元水平，避免飆升至200美元以上。

美軍未直接為商船護航

特朗普在社交平台發文稱：「這項極為成功的行動，是因為美國控制霍爾木茲海峽，而不是伊朗。其軍力已被擊敗，經濟亦已崩潰。」他並在白宮會見記者時透露相關行動。

有美國官員向媒體表示，美軍並未直接為商船提供護航，而是透過通訊及協調方式協助船隻安全通過海域。美國中央司令部則強調，行動屬於應對伊朗針對商船的攻擊。

有美國官員表示，美軍並未直接為商船提供護航，而是透過通訊及協調方式協助船隻安全通過海域。路透社

特朗普稱，美國控制霍爾木茲海峽，而不是伊朗。路透社

國務卿魯比奧則在國會表示，美方行動是回應伊朗無人機及海上襲擊商船事件，並指相關攻擊可能造成環境災難，因此必須作出回應。

能源市場分析人士指，雖然部分油輪仍能通過海峽，但整體航運量仍遠低於戰前水平。報道引述市場研究機構指，目前通行量仍受戰事及海上安全風險影響。