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巴基斯坦軍方直升機墜毀克什米爾 機上全部人員罹難 疑技術故障釀禍

即時國際
更新時間：04:07 2026-06-11 HKT
發佈時間：04:07 2026-06-11 HKT

美聯社報道，巴基斯坦軍方一架MI-17直升機周三在巴控克什米爾墜毀，軍方證實事故由技術故障引起，機上所有軍事人員全部罹難。軍方暫未公布具體乘員人數。

起飛後不久失控墜落

事發地點位於穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）附近，當地正因一個被禁團體聯盟發起的抗議及罷工行動而局勢緊張。軍方表示，事故與示威活動並無關聯。

據現場目擊者稱，直升機在從停機坪起飛後不久即失控墜落，現場隨即冒出濃煙，多輛救護車趕抵並將遺體送往附近醫院。

直升機在從停機坪起飛後不久即失控墜落，現場隨即冒出濃煙。路透社
直升機在從停機坪起飛後不久即失控墜落，現場隨即冒出濃煙。路透社
直升機在從停機坪起飛後不久即失控墜落，現場隨即冒出濃煙。路透社
直升機在從停機坪起飛後不久即失控墜落，現場隨即冒出濃煙。路透社
軍方發言人表示，救援及善後小組迅速抵達現場處理。路透社
軍方發言人表示，救援及善後小組迅速抵達現場處理。路透社

軍方發言人表示，救援及善後小組已迅速抵達現場處理，並已成立調查委員會，以查明確切墜機原因。

部隊派往治安緊張地區部署

當地居民指出，該直升機當時疑似載有準軍事部隊「遊騎兵」（Rangers）人員，該批部隊近期因地區治安緊張而被部署至當地。過去數日，當地亦曾發生針對安全部隊的襲擊事件。

巴基斯坦總統扎爾達里及總理謝里夫對事件表示哀悼，向遇難者家屬致以慰問。軍方總司令穆尼爾亦發聲明表達深切哀痛。

巴基斯坦軍用飛行事故並非罕見。去年9月亦曾有軍方直升機在北部例行飛行期間墜毀，造成5人死亡。

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