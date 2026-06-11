南非約翰內斯堡貧民區爆大規模槍擊 釀12死9傷 槍手在逃

南非最大城市約翰內斯堡一個貧民區周二深夜發生大規模槍擊事件，一個武裝團夥在社區多處向居民開火，造成至少12人死亡、9人受傷，其後乘坐小型巴士逃離現場。警方正追緝在逃槍手。

至少10槍手參與行動

警方表示，事件發生於約翰內斯堡Cleveland郊區一個非正式定居點，至少10名槍手參與行動，在區內多個地點「流動式開火」，之後迅速逃離。

死者包括9男3女，其中11人當場死亡，1人送院後不治。警方形容事件涉及有組織及高度協調的武裝行動，但暫未確認確實動機。

死者包括9男3女，其中11人當場死亡，1人送院後不治。美聯社

死者包括9男3女，其中11人當場死亡，1人送院後不治。美聯社

事件發生於約翰內斯堡郊區一個貧民窟。美聯社

當地警方指出，不排除案件與非法採金及有組織犯罪活動有關。執法部門稱，近月曾在區內起獲包括突擊步槍在內的非法槍械，顯示當地犯罪網絡活躍。

事發時傳出密集槍聲

有居民表示，槍擊發生時持續傳出密集槍聲，部分民居亦遭流彈擊中。有死者家屬稱，在睡夢中被槍聲驚醒，至今仍感震驚及恐懼，形容事件造成嚴重心理創傷。

南非政府近月已在高風險地區部署軍隊，打擊非法採礦及有組織犯罪，但治安問題仍未改善。警方目前正全力追查涉案小巴及槍手下落，並已派出法證及特種部隊介入調查。