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巴西聖家堂｜教宗訪巴塞隆拿主持祝聖彌撒 蓋了144年隆重慶祝主塔封頂

即時國際
更新時間：21:10 2026-06-10 HKT
發佈時間：21:10 2026-06-10 HKT

天主教教宗良十四世6月10日親臨西班牙巴塞隆納，將為舉世聞名的「聖家堂」（Sagrada Família）近日封頂的「耶穌基督塔」主持祝聖彌撒。

聖家堂由1882年開始動工，至今已建了144年，是世界上唯一未完工已被聯合國教科文組織列入「世界文化遺產」的教堂。核心主塔「耶穌基督塔」高達172.5米，在今年2月完成頂部十字架封頂，正式超越德國烏爾姆大教堂，成為全球最高教堂。

相關新聞：建造工程逾140年　巴塞隆拿聖家堂5座中央塔樓終完工

聖家堂是加泰隆尼亞著名地標，吸引眾多遊客到訪。路透社
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實際最快2034年才接近完工

適逢今年是聖家堂主建築師高第（Antoni Gaudí）逝世一百周年紀念日，教堂基金會依落成典禮規格慶祝封頂。但事實上，耶穌基督塔封頂在工程上僅屬於「主體結構封頂」，內外許多細部裝潢仍處於「清水樓」階段。規模最大、象徵正門的南側「榮耀立面」仍在施工，未來還需加入七宗罪與七美德等大型複雜雕塑。基金會坦言，最快要到2034年以後，整座教堂才有可能真正收尾完工。

建造工程逾140年，聖家堂5座中央塔樓終完工。網上圖片
建造工程逾140年，聖家堂5座中央塔樓終完工。網上圖片

1926年高第去世時，聖家堂工程僅完成了不到四分之一。後來西班牙爆發內戰，無政府主義者闖入並縱火燒了聖家堂地下室與高第的工作室，許多原始設計圖與石膏模型消失，導致工程被迫中斷，後人必須一邊研究重建，一邊詮釋設計。

高第生前的座右銘是「以建築侍奉上帝」，生命最後14年完全奉獻予聖家堂。教廷去年4月14日已確認高第具備「英勇聖德」，授予「可敬者」稱號，向最終獲冊封為聖人邁進一步。

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