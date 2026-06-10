Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河野洋平｜日本前眾議院議長逝世享年89歳 曾承認日軍強徵慰安婦並道歉

即時國際
更新時間：20:02 2026-06-10 HKT
發佈時間：20:02 2026-06-10 HKT

前眾議院議長、前自民黨總裁河野洋平逝世，享年89歲。

河野洋平生於政治世家，父親河野一郎曾任農林水產大臣和建設大臣，叔父河野賢三曾任參議院議長。1967年，河野洋平接替其父河野一郎，競選原神奈川縣第三選區眾議員，隨即當選並一直連任14屆。

他在1993年任內閣官房長官時發表的「河野談話」，承認日軍直接參與在朝鮮半島、中國等地設置「慰安所」及強徵當地婦女充當「慰安婦」，並對此表示道歉和反省。

中共中央政治局委員、外交部長王毅在會見時任日本國際貿易促進協會會長河野洋平時曾表示，河野先生長期致力於中日友好事業，即使在面臨困難和挑戰時，仍矢志不渝、踐行推動兩國友好交流的信念，中方對此高度讚賞。

 

最Hit
京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 6.11起全場8折優惠 早前多次折扣引搶購潮
京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 6.11起全場8折優惠 早前多次折扣引搶購潮
生活百科
7小時前
政府大派$18長者餐飲券！7.1起歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
政府大派$18長者餐飲券！7.1起歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
飲食
9小時前
北上配眼鏡埋單前少問「這句話」易被劏？港人單拖配鏡防伏指南掀熱議：深圳度數配足竟變假遠視？｜Juicy叮
北上配眼鏡埋單前少問「這句話」易被劏？港人單拖配鏡防伏指南掀熱議：深圳度數配足竟變假遠視？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
宏福苑大火︱警方及廉署批有人為一己私利貪污造假 罔顧居民生命安全 不排除有更多拘捕行動
02:27
宏福苑大火︱警方及廉署回應聯合行動 批有人為一己私利貪污造假 罔顧居民生命安全 不排除有更多拘捕行動
社會
2小時前
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
影視圈
5小時前
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
吳文忻離世｜彭秀慧公開吳文忻最後身影！姊妹相擁畫面惹鼻酸 心痛悼念40載摯友約定天堂相見
吳文忻離世｜彭秀慧公開吳文忻最後身影！姊妹相擁畫面惹鼻酸 心痛悼念40載摯友約定天堂相見
影視圈
10小時前
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-09 14:34 HKT