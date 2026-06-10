河野洋平｜日本前眾議院議長逝世享年89歳 曾承認日軍強徵慰安婦並道歉

前眾議院議長、前自民黨總裁河野洋平逝世，享年89歲。

河野洋平生於政治世家，父親河野一郎曾任農林水產大臣和建設大臣，叔父河野賢三曾任參議院議長。1967年，河野洋平接替其父河野一郎，競選原神奈川縣第三選區眾議員，隨即當選並一直連任14屆。

他在1993年任內閣官房長官時發表的「河野談話」，承認日軍直接參與在朝鮮半島、中國等地設置「慰安所」及強徵當地婦女充當「慰安婦」，並對此表示道歉和反省。

中共中央政治局委員、外交部長王毅在會見時任日本國際貿易促進協會會長河野洋平時曾表示，河野先生長期致力於中日友好事業，即使在面臨困難和挑戰時，仍矢志不渝、踐行推動兩國友好交流的信念，中方對此高度讚賞。