無人機9度偷拍韓軍基地及美航母 兩中國留學生罪成1囚年半1獲緩刑
更新時間：15:31 2026-06-10 HKT
發佈時間：15:31 2026-06-10 HKT
發佈時間：15:31 2026-06-10 HKT
兩名中國留學生涉嫌擅自拍攝釜山軍事基地，10日被判罪成。其中一人被判囚1年6個月，另一人判監1年、緩刑2年。
南韓釜山地方法院刑事審判第5庭，以涉嫌一般利敵罪並違反《軍事基地及軍事設施保護法》為由，判兩人罪成。法院指出，被告人未經許可擅自拍攝南韓軍事設施，對南韓軍事利益構成嚴重威脅。
兩名被告被指於2023年3月至2024年6月間，使用中國產無人機和手機，先後未經許可9次拍攝釜山海軍作戰司令部，以及為參加作戰訪韓的美國海軍航母「羅斯福號」。包括在2024年6月25日，時任總統尹錫悅訪問「羅斯福號」時，兩人公然使用無人機，企圖拍攝該航母。
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