夏蘭特x王老吉︱洗腦廣告歌原曲《Moskau》突破冷戰政治氛圍 林子祥翻唱《世運在莫斯科》

英超曼城球星夏蘭特，突然成為中國知名涼茶飲品王老吉全球代言人。洗腦廣告歌更一夜爆紅。外界一般以為原曲是改編自夏蘭特球迷應援歌《Haaland Song》，但其實該歌原曲是1979 年發行的經典名曲 《Moskau》（莫斯科），由德國經典樂隊「成吉思汗」（Dschinghis Khan）主唱。而香港殿堂級歌手林子祥，亦曾於1980年莫斯科奧運改為應節作品《世運在莫斯科》。

相關新聞：夏蘭特ｘ王老吉︱代言普通話問好 洗腦廣告歌瘋傳︱有片

上世紀70年代，美國迪士高（Disco）文化興起，當時德國（西德）同樣擋不住這股席捲歐洲的風潮。1980年，蘇聯即將舉辦莫斯科奧運會。1979年，音樂創作兼製作人的拉爾夫老哥與他的搭檔詞作者伯恩，創作出歌曲《Moskau》，為即將到來的歐洲歌唱大賽做準備。

這歌節奏輕快，將斯拉夫民謠風格與西方迪士高節奏完美結合，同時巧妙地在冷戰時期突破蘇聯封閉的政治氛圍。演出時，輕快舞步加上華麗的服裝讓人不由自主起舞，亦被歌聲感染。

1980年香港沿用原曲旋律，鄭國江以廣東話填詞，成為《世運在莫斯科》，由林子祥演唱。