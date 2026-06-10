世界盃2026︱美國促歐洲對伊波拉疫情採取旅行限制 避免賽事期間傳播

美加墨聯合舉辦的世界盃即將揭幕，剛果的伊波拉疫情仍未息遏，美國已正式發出外交照會，敦促歐洲各國針對非洲伊波拉疫情採取相應的旅行限制措施，以防範病毒在世界盃足球賽期間跨境傳播。另一方面，肯尼亞抗議美國的隔離設施示威持續，有示威者遭警方擊斃。

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《路透社》引述消息人士及派駐非洲的歐洲聯盟外交官指出，美方已於6月1日發出該份外交照會。特朗普政府期望歐洲各國能仿效美國的防疫措施，對近期曾前往爆發伊波拉疫情的中非國家之人員實施旅行限制。然而，截至目前為止，歐盟各國尚未對此要求作出正式回應。

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為防堵疫情，美國疾病控制及預防中心已於上個月下達指令，嚴禁在過去21天內曾前往剛果民主共和國、烏干達或南蘇丹的非美國公民入境；至於返國的美國公民，則必須經由指定的機場入境，並接受嚴格的健康篩查。

截至當地星期一，剛果民主共和國衛生部指，伊波拉病例累計至598宗，其中115人死亡。



肯尼亞持續有示威，抗議美國在當地設立伊波拉病毒隔離設施，有示威者被警方擊斃。