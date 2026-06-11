伊朗局勢︱特朗普揚言今晚「重擊伊朗」要拿下哈爾克島︱持續更新

美國與以色列自2月28日對伊朗發動大規模聯合軍事行動，令整個中東局勢陷入混亂之中。美伊一直聲稱取得優勢，近日，雙方戰況再次轉趨緊張。美國中央司令部表示，在總統特朗普指示下，美軍於美國東部時間周一（9日）17時開始對伊朗發動「自衛性」打擊，以回應前一天美軍「阿帕奇」直升機被擊落事件。美國阿克西奧斯（Axios）新聞網站當地時間周一報道，美國正在對伊朗進行「第三輪」打擊。

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伊朗向以色列發射導彈。路透社

6月11日

20:35

美國總統特朗普在自家社交平台Truth Social發文，揚言「今晚將對狠狠打擊伊」，要拿下哈爾克島，並完全控制伊朗的石油和天然氣市場。

11:00



美媒報道指，特朗普於當地時間10日早上，於白宮表示其80歲生日願望是「世界和平」，但他在幾分鐘前，在同一活動才宣布對伊朗發動新打擊，「我們昨天狠狠打了他們，今天還會再狠狠打他們一次」。



09:06

據伊朗媒體11日消息，伊朗阿巴斯港、錫里克地區和加茲溫地區傳出爆炸聲。稍早前消息稱，伊朗中部卡拉季和埃什泰哈德地區聽到數次爆炸聲，納扎爾阿巴德地區看到數架無人機。另一方面，美國軍方稱，已完成對伊朗的最新打擊行動。

08:27

伊朗打擊18個美軍重要目標

伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊當地時間今天（6月11日）凌晨3點45分（香港時間早上8點15分）發表聲明稱，為懲罰侵略者，並回應美軍對革命衛隊部分勤務部隊、沿海哨所、警察中心和阿巴斯港機場的襲擊，在兩波行動中，革命衛隊航空航天部隊及海軍對美國位於科威特的阿里·薩利姆空軍基地、艾哈邁德·賈比爾空軍基地和位於巴林的謝赫·伊薩空軍基地的18個美軍重要目標進行了打擊。

08:19

特朗普：不簽協議就把伊朗炸個稀巴爛 這是被違反得最嚴重的停火

據霍士新聞，正身處白宮戰情室的特朗普被問及如果伊朗不簽署協議美國將如何應對時，特朗普稱：「如果伊朗不簽署協議，我們明晚（美東時間11日）將把他們炸個稀巴爛。這是世界歷史上被違反得最嚴重的停火協議。」美國副總統萬斯表示：「在談判過程中，美國正同時與伊朗國內的溫和派和極端派打交道。」特朗普還稱已與伊朗官員直接通話，但遭到伊朗方面否認。

06:58

伊朗武裝部隊指，即日起霍爾木茲海峽對所有船隻關閉，違規通行者將成為打擊目標。據多家伊朗媒體報道，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部11日凌晨發布消息說，鑑於地區局勢動盪，即日起霍爾木茲海峽對所有船隻關閉，包括油輪和商船，任何違規通行者都將成為打擊目標。

美國總統特朗普早前稱，美軍已在秘密行動中協助逾200艘商船及超過1億桶石油通過霍爾木茲海峽，伊朗方面也駁斥了有關說法。

05:45

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）周三表示，美軍將遵從總統特朗普的指示，對伊朗展開新一輪軍事打擊，並轟炸多個「關鍵設施」，以削弱伊朗的軍事能力及改善美軍行動環境。赫格塞斯表示，美方一直向伊朗提供達成協議的機會，但德黑蘭未有把握。他說：「我們將按照自己的條件重擊他們，打擊那些有助改善我方作戰環境，並削弱伊朗所追求能力的目標。」

05:37

伊朗媒體報道，伊朗多地當天凌晨傳出爆炸聲，多地啟動防空警報。伊朗米納卜、錫里克等多地傳出爆炸聲，南部沿海地區也有遭受攻擊；首都德黑蘭防空系統已啟動。

00:49

美國總統特朗普周三表示，美軍已在秘密行動中協助逾200艘商船及超過1億桶石油通過霍爾木茲海峽，並聲稱相關行動有助維持油價穩定在每桶約90美元水平，避免飆升至200美元以上。

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6月10日

23:55

美國總統特朗普周三表示，如未能與伊朗達成和平協議，美方將對伊朗展開「非常猛烈」攻擊，並指已就近期局勢展開軍事行動。他同時透露，美國已持續從伊朗「抽取石油」。

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21:30

美國總統特朗普周二在自家社交平台Truth Social上猛烈抨擊伊朗領導層，稱他們「只會空談」零行動，必須付出代價。

特朗普寫道： 「伊朗軍隊一團糟。很多部隊，例如海軍和空軍，已經不存在——他們已經被徹底擊敗。」他續說：「伊朗只會空談，沒有實際行動。中東的惡霸已經死了！！！他們花了太長時間才達成一項對他們有利的協議，現在他們必須付出代價！」

另外，他接受霍士新聞（Fox News）電話訪問時說，他「接近」下令對伊朗的發電廠和橋樑發動新的打擊。特朗普說，這是作為對伊朗在談判過程中一直「拖着美國」的回應。

特朗普轟伊朗談判拖太久。

09：30

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，當地時間今天（6月10日）凌晨，再對位於巴林的美軍第五艦隊發動無人機襲擊。



巴基斯坦軍方9日說，巴陸軍參謀長穆尼爾當天在伊斯蘭堡會見來訪的黎巴嫩軍隊總司令魯道夫．海卡爾，雙方同意加強防務合作。據知情人士披露，海卡爾此訪可能與美國和伊朗正在進行的談判有關。

美軍一架AH-64「阿帕奇」直升機，在霍爾木茲海峽巡邏期間被伊朗擊落。路透社資料圖片

美軍：已做好準備對應伊朗報復

09：10

美國當地時間9日消息，一名美國高級官員表示，美軍當天對伊朗境內20個目標實施了打擊。雖然美軍中央司令部宣布美軍的打擊行動已經結束，但局勢仍「處於動態變化中」。如果伊朗進行報復，美軍已做好應對準備。



稍早前，美軍中央司令部發表聲明稱，已完成對伊朗的「自衛性打擊」。此次打擊是對8日一架美軍直升機被擊落的回應。



09：08

巴林內政部當地時間周二（10日）凌晨稱，防空襲警報已拉響，敦促民眾就近躲進安全場所。巴林國王媒體顧問在社媒發帖稱，巴林防空力量正在擊退來自伊朗的襲擊。



08：52

當地時間9日，美軍中央司令部稱完成了對伊朗的「自衛性打擊」。此次打擊是對8日一架美軍直升機被擊落的回應。

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美軍中央司令部發表聲明稱，美國空軍和海軍戰機精准打擊位於霍爾木茲海峽附近的伊朗防空系統、地面控制站和監控雷達。「這是對近期針對美國軍隊及途經該地區水域的國際商船襲擊事件的對等回應。」

伊朗稱擊落美軍MQ-9「死神」無人機

08：50

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門10日發布聲明說，伊朗在布什爾省「攔截並摧毀」了一架MQ-9「死神」無人機。