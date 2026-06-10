秘魯選舉︱日裔藤森慶子落後約2萬票 或月底始完成全部點票

秘魯周日舉行總統大選第二輪投票，將選出10年來第9位總統。選情陷入極度膠著狀態。秘魯全國選舉主辦部門「國家選舉過程辦公室」（ONPE）臨時負責人巴察斯（Bernardo Pachas）向法新社透露，由於兩位候選人得票極為接近，最終的選舉結果預計需要兩週至本月底才能正式揭曉

本次秘魯大選由左翼國會議員桑切斯（Roberto Sanchez）與前總統藤森謙也之女、右翼代表藤森慶子（Keiko Fujimori）展開對決。在已開出的約1800萬張選票中，桑切斯僅以約兩萬票的微弱優勢暫時領先，選情可謂勝負難料。



秘魯的開票效率向來較為緩慢，此前在四月份舉行的第一輪總統大選中，官方開票工作便歷時超過30天才宣告完成。