霍爾木茲海峽︱逾160艘油輪滯留波斯灣 伊外長：外國部隊停留始終處於風險中

美國和以色列2月28日對伊朗發起聯合軍事行動，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）有大批運油輪滯留。新華社引述英國《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List Intelligence）報道，目前仍有超160艘主流油輪滯留波斯灣水域，時間已超100天。國際海事組織秘書長多明格斯（Arsenio Dominguez）周二（9日）警告，不能為了商業利益讓海員冒險通過霍爾木茲海峽。

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《勞埃德船舶日報》說，盡管戰事初期位於波斯灣的約四分之一油輪已陸續駛離，但近期駛離進度明顯放緩。霍爾木茲海峽附近區域安全風險仍居高不下，多數船東繼續保持高度謹慎態度，不願貿然安排船舶通過相關海域。



分析人士指出，持續的安全風險正在影響區域航運活動和船舶運營決策，大量船舶選擇留在相對安全區域等待局勢進一步明朗。

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多明格斯當日發表聲明，對部分船舶在缺乏可信安全保障的情況下仍試圖通過霍爾木茲海峽表示關切。他指出，當前地區局勢依然高度動蕩，不具備可靠的安全保障條件，「安全航行根本無法得到保障」。

多明格斯強調，船長和航運公司有責任依據國際安全與保安管理框架，對航次進行充分風險評估。他表示，任何商業或運營因素都不能成為讓海員承受高風險的理由，保護海員生命安全必須始終是首要任務。

伊朗外長：霍爾木茲海峽不是國際水域

法新社報道，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）亦在社交平台X發帖，呼籲外國部隊撤出霍爾木茲海峽及周邊區域：「霍爾木茲海峽不是國際水域，是伊朗與阿曼共享……靠近我國領土的外國部隊因自身人為失誤、單純意外事件，或者可能遭捲入交火等因素，始終都處於危險之中。」