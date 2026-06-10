以軍空襲黎南釀至少40人傷亡

黎巴嫩衛生部昨日稱，以色列當天對黎巴嫩南部提爾地區的提爾市發動空襲，造成至少8人死亡、32人受傷。 伊朗周一曾經警告，若以色列再度攻擊黎巴嫩，德黑蘭將恢復打擊以色列。

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據黎巴嫩真主黨旗下燈塔電視台當天早些時候報道，真主黨發表聲明說，其挫敗了以色列一支裝甲部隊在提爾地區推進的企圖，並迫使其撤退。以色列與伊朗周日再度交火，互射導彈。



在美國總統特朗普周一要求「以色列和伊朗必須立即停止交火」後，伊以先後宣布有條件停止襲擊對方。德黑蘭當時警告，若以色列再度攻擊黎巴嫩，德黑蘭將恢復打擊行動。

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伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官卡尼周一晚稱，將在海上戰略位置建立新的「抵抗陣線安全帶」。卡尼在社交平台說，伊朗支持也門胡塞武裝打擊以色列的行動，如有必要，其他力量也會加入。他說，伊朗將在霍爾木茲海峽至曼德海峽、波斯灣至紅海之間建立一條新的「抵抗陣線安全帶」，並警告，抵抗陣線正在海上戰略要地瓶頸處部署武裝力量並實施監測，美國或以色列作1任何挑釁行動都將受到聯合回應。

美國總統特朗普昨日則說，美國與伊朗的談判已進入「最後關頭」，將在「兩到三天內」達成協議。 不過，CNN統計，這已是他第37次宣稱協議將達成。