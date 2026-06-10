加航前機師被揭未具備有效執照 17年間執飛逾900班航班

加拿大執法部門揭發航空業罕見醜聞，一名前加航機師被指在未持有機長所需執照情況下，長期擔任商用航班機長達17年，累計執飛約900班航班，涉及本地及國際航線。涉案男子現面對多項欺詐及偽造文件等控罪。

例行審查文件發現異常後揭發

加拿大安大略省皮爾區警方表示，59歲涉案男子沃爾（Geoffrey Wall）涉嫌自2009年晉升機長後，持續以偽造或不實文件隱瞞未取得「航空運輸飛行員執照」（ATPL），卻長期執行機長職務。按加拿大規定，機長必須持有ATPL方可駕駛大型商用客機。

警方形容事件嚴重，指涉案行為猶如「持家庭醫生牌照卻進行腦外科手術」，並指案件長期透過欺詐手段隱瞞，直至去年例行審查發現文件異常後才曝光。

沃爾自1998年起任職加航，其後於2009年獲晉升機長。路透社

調查顯示，涉案人自1998年起任職加航，其後於2009年獲晉升機長，期間駕駛多款波音客機，累計賺取數百萬加元薪酬。警方指，他於17年間一直未持有機長必須資格，但仍獲安排執行相關職務。

被控欺詐、偽造文件等罪名

皮爾區警方表示，加拿大運輸部門於去年發現其執照文件存在不一致之處後展開調查，其後確認部分文件疑似偽造，並於今年6月1日正式起訴涉案男子，控以欺詐、偽造文件及使用偽造文件等7項罪名。

加航證實，涉事機師已被即時停職並終止僱傭關係，並已主動向監管機構通報事件。公司強調，涉事人員具備有效商用飛行員資格及定期訓練紀錄，但未持有機長所需ATPL執照。

加航：未發現同類違規情況

公司表示，已完成內部審查，未發現其他同類違規情況，並強調乘客安全未受影響，指所有機師均須每半年接受強制培訓及飛行能力評核。

警方則表示，涉案者長期利用制度漏洞及偽造文件掩飾身份，能多年未被揭發屬欺詐案件常見特徵，「最終仍會被追查」。涉案男子將於6月29日出庭應訊。