伊朗局勢｜特朗普稱伊朗擊落美軍阿帕奇直升機 美對伊朗發動自衛性打擊

美國總統特朗普周二表示，一架正在霍爾木茲海峽巡邏的美軍AH-64「阿帕奇」直升機被伊朗擊落，並強調美國「必須作出回應」，中東局勢再度升溫。

特朗普在社交平台發文稱，事件由美方軍方通報，指該架高性能攻擊直升機，於霍爾木茲海峽執行任務期間被伊朗擊落。不過他未交代具體細節。他指，機上兩名美軍飛行員已安全獲救，並無受傷，但強調事件性質嚴重，美國「必須在必要情況下作出回應」。

美國中央司令部（CENTCOM）周二表示，已按總統特朗普指示，向伊朗展開新一輪軍事打擊，以回應日前一架美軍阿帕奇（Apache）攻擊直升機遭擊落事件。中央司令部在社交平台X發文稱，美東時間周二下午5時起，美軍已開始對伊朗發動「自衛性打擊」（self-defense strikes），形容今次行動是對伊朗「毫無正當理由的侵略行為」作出相稱回應。

美軍一架AH-64「阿帕奇」直升機，在霍爾木茲海峽巡邏期間被伊朗擊落。路透社資料圖片

美國軍方消息指，事故發生於當地時間凌晨約3時，兩名機組人員其後由美軍海軍無人機尋回並救起

早前在特朗普呼籲下，以色列與伊朗曾宣布暫停互相攻擊，結束雙方自4月以來首次直接軍事對峙。然而，德黑蘭警告，若以色列繼續在黎巴嫩打擊真主黨，其將恢復行動。