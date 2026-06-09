英國曼徹斯特校園斬人案｜14歲女學生持刀傷3人 英勇男教師護生慘遭刺頸

據BBC及法新社報道，英格蘭西北部城市曼徹斯特（Manchester）一間中學今日（9日）早上發生駭人的校園持刀傷人事件。一名14歲女學生在課室內揮刀襲擊同學，導致兩名14歲學生受傷。期間一名27歲男科學教師為保護學生英勇制伏施襲者，惟頸部慘遭刺傷。警方接報後趕赴現場，以涉嫌傷人罪拘捕該名涉案女學生。

3傷者情況穩定

案發地點為曼徹斯特市中心北部的中學 Co-op Academy。事發於今日清晨學生陸續抵校上課之際，一名14歲初中女學生突然在課室內拔刀襲擊同班同學。目擊者向傳媒透露，一名女生在逃離兇徒時驚恐大叫：「我被刺中了！我被刺中了！」

相關新聞：美加州一中學畢業禮後爆槍擊釀1死3傷 疑兇在逃

危急關頭，一名任教科學的27歲男教師試圖從兇徒手中奪下刀械並掩護其他學生離開課室，但在搏鬥中頸部被刺傷。據悉，在該名教師護送學生離開後，另外5名教師合力將課室大門緊閉，將持刀女生反鎖在內，直至她最終放下刀械並被趕到的警員拘捕。

襲擊事件共造成3人受傷，包括頸部受傷的男教師，以及一名肩部受傷的14歲女學生和一名耳部受傷的14歲男學生。大曼徹斯特警方（Greater Manchester Police）發表聲明證實，3名傷者已被送往醫院接受治療，所幸傷勢並非嚴重，目前情況穩定。

案發後，大批警車及救護車包圍教學大樓，學校亦隨即進入全面封鎖狀態，安排其他學生在課室內躲避。涉案14歲女學生因涉嫌第18條嚴重傷人罪被捕，現正被拘留問話。

