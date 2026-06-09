去年全球核武支出9325億創新高 65宗衝突二戰以來最多

最新國際統計顯示，全球9個擁有核武的國家去年在核武庫的總支出再創新高，高達近1,190億美元（約9,325億港元），按年大幅飆升兩成（增加近170億美元）。其中，美國的開支更超過了其餘8個國家的總和。另有報告同時指出，去年全球涉及至少一個國家的衝突多達65起，為第二次世界大戰以來最多。

AI嵌入武器 風險大增

非政府組織「國際廢除核武運動」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons，簡稱：ICAN）周二（9日）發表年度報告，警告在地緣政治局勢緊張下，全球已出現新一輪核軍備競賽跡象，且各國計劃未來數十年持續增加投入。ICAN更擔憂，人工智能（AI）的加入可能進一步提高使用核武的風險。

相關新聞：伊朗局勢｜或爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似

單日核武軍費可援助兩百萬人

目前全球9個擁有核武的國家在2025年的核武開支均有所增加。其中美國以692億美元居首，金額超過其餘8國的總和。ICAN批評，在全球人道主義體系資金大減之際，2025年的核武總支出竟等同聯合國 32 年的營運預算，而去年僅一天的核武開支，就足以購買糧食援助200多萬人。

國家間對抗數量翻倍

挪威奧斯陸和平研究所（The Peace Research Institute Oslo，簡稱PRIO）於6月9日發表《衝突趨勢》年度報告，指出去年全球涉及至少一個國家的衝突多達65起，創第二次世界大戰以來新高。

2025年5月印巴局勢緊張，邊境衝突不斷。美聯社

2025年5月印巴局勢緊張，邊境衝突不斷。美聯社

2025年5月印巴衝突升級，造成平民死傷。美聯社

2025年5月，印巴雙方出動逾百架戰機對抗，被形容為自二戰以來規模最大的空戰之一。法新社

其中，國家之間的衝突數量較前一年翻倍至8起，升至80年來最高水平，包括俄烏戰爭、以軍在敘利亞的行動，以及印巴、泰柬等邊境衝突。按地區劃分，非洲仍是受衝突影響最嚴重的地區（29起），其次為亞洲、中東、美洲和歐洲。

平民遇襲人數飆升5倍

報告顯示，去年是冷戰結束以來第三致命的一年，約有24.5萬人死於戰鬥或政治暴力。值得關注的是，針對平民襲擊的遇難人數高達7.65萬人，遠超 2024 年的1.42萬人。

PRIO研究員魯斯塔德（Siri Aas Rustad）指出，全球多場高強度衝突同時持續，世界根本毫無喘息機會。她點名以色列「顯然是目前全球最具侵略性的國家之一」，同時捲入加沙、敘利亞、黎巴嫩、伊朗及胡塞武裝等衝突。她亦提到美國總統特朗普再次掌權帶來了更多暴力與貿易壁壘，批評現時聯合國安理會毫無作為。