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加國獨立屋大火｜3探親華裔長者喪生 救人鄰居：火勢15分鐘失控

即時國際
更新時間：20:44 2026-06-09 HKT
發佈時間：20:44 2026-06-09 HKT

據《加拿大星島日報》報道，加拿大安大略省萬錦市於人村（Unionville）一間華裔家庭獨立屋，上周五（5日）清晨發生致命大火，火勢更波及毗鄰住宅。當地警方證實，火警中受傷送院的3名長者，經搶救後最終傷重不治。

死者為戶主父母事發時正值探訪

據悉，3名不幸罹難的長者包括兩名70多歲婦人及一名80多歲老翁。他們均為該獨立屋屋主的父母，事發當日正於上址探訪。涉事獨立屋戶主為講廣東話的華語家庭，案發現場至周一（8日）仍拉起大範圍封鎖線，不少途人駐足圍觀，並有市民在門外插上鮮花悼念死者。

案發單位前有人插起鮮花悼念死者。 加拿大星島
案發單位前有人插起鮮花悼念死者。 加拿大星島
現場所見，起火房屋嚴重焚燬。 加拿大星島
現場所見，起火房屋嚴重焚燬。 加拿大星島
目擊者稱當日火勢於15分鐘內迅速擴散，當時極度高温。 加拿大星島
目擊者稱當日火勢於15分鐘內迅速擴散，當時極度高温。 加拿大星島
鄰居Chris當日曾於後院協助救出死者。 加拿大星島
鄰居Chris當日曾於後院協助救出死者。 加拿大星島

鄰居聞尖叫聲救人

與戶主相識逾20年的鄰居Chris向傳媒憶述，事發時突然聽到屋內傳出尖叫聲，隨後看見其中一名屋主的母親從地下室爬出逃生。他見狀立即衝上前協助，形容對方面部被濃煙熏黑，身體約有三成皮膚燒傷，而Chris在救援期間亦不慎弄傷手指。

Chris指出，火勢最初由房屋前方開始燃燒，並在短短15分鐘內迅速蔓延至整幢房屋，現場產生極度高溫。消防員雖然迅速趕抵現場，但因火勢過於猛烈，無法由正門進入屋內搜救，最終需耗時約30分鐘從後門破門入屋。

警方指起火原因無可疑

當地警方表示，目前未有任何跡象顯示火警涉及可疑情況，案件現列作火警調查處理，具體起因仍有待深入查明。鄰居坦言事件是一次沉重教訓，令當地社區居民更加關注家居消防安全，特別是煙霧及一氧化碳感應器是否能正常運作。

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