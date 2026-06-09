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封面並排朝中國旗︱北韓官媒7個版面 80多張相宣傳習近平訪問北韓

即時國際
更新時間：19:43 2026-06-09 HKT
發佈時間：19:42 2026-06-09 HKT

中國國家主席習近平時隔七年再度對北韓進行國事訪問，為此，北韓官方媒體罕有地擴大報章版面，以極高規格大力宣傳此項外交盛事。韓聯社報道稱，朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》版數通常為六版，但星期二（6月9日）增至10版，其中七版介紹習近平訪問北韓消息。

高調打出「友誼永不滅」

不僅如此，《勞動新聞》的封面頭版並排刊登朝中兩國的徽章和國旗，標題注明「朝中友誼的歷史和傳統將永不磨滅」。

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其中，《勞動新聞》第二版至第三版介紹金正恩和夫人李雪主在平壤順安機場迎接習近平夫婦，並舉行歡迎儀式的消息。第四版至第五版則刊登兩國首腦會談相關報道；第六版至第七版發布有關歡迎宴會和演出的報道。

《勞動新聞》當天刊發的習近平相關圖片多達80多張。

另外，北韓中央電視台當天上午9時開播介紹習近平訪問北韓相關新聞，上午10時起播出朝方為習近平安排的歡迎儀式、歡迎表演的錄製視頻，以及介紹朝中首腦會談成果的視頻。

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