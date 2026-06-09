智能電話變避孕神器？︱美研究：機不離手或致性行為劇減 生育率下降

美國自2007年以來，全國生育率大幅下滑了22%。過去學界普遍將此現象歸咎於2008年的全球金融危機，但詭異的是，隨著後來經濟逐漸復甦，美國的生育率卻依然毫無起色。在今年5、6月，就有美國經濟學家指出，生育率雪崩的幕後推手，很可能是智能手機的普及。

研究：減少面對面交流

避孕措施普及、女性教育程度提升以及樓價與育兒成本飆漲等，都被視為生育率雪崩的潛在因素，但至今仍未有定論。

為此，美國明德大學（Middlebury College）經濟學家邁爾斯（Caitlin Myers）與其學生胡珀（Ezekiel Hooper）提出了一個全新假設：生育率下降可能與2007年iPhone問世與其他智能電話的普及有關。

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於今年5、6月公布的研究數據指出，隨著智能電話的全面普及，美國15至19歲青少女的生育率已隨之下降了4.5%至8%；而20至24歲年輕女性的生育率也同樣下降了3.2%至6.6%。這顯示智能電話對於正值生育黃金年齡或高倡導避孕群體的影響最為劇烈。

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研究人員特別強調，智能電話並非造成人口老化與生育率下滑的「唯一兇手」，但它確實扮演了極其重要的角色，因為它徹底改變了現代人的行為模式。

報告直言：「隨著智能電話完全融入生活，人們與朋友面對面相處的時間，以及實際發生性行為的次數皆急劇減少」。與此同時，網上色情內容消費的激增，也在無形中取代了現實中的伴侶親密行為，進而導致大眾對實體性生活的需求大幅降低，生育率也隨之下降。