伊朗以色列互轟 | 15小時內迅速停火 特朗普下令內塔尼亞胡收兵內幕曝光

以色列與伊朗周日及周一來回交火，是4月美伊達成停火以來，雙方首度交火，局勢一度瀕臨全面開戰，卻在15小時內迅速收手。以、伊宣布暫停攻擊前，美國總統特朗普緊急展開外交斡旋，與以色列總理內塔尼亞胡多次通電話，特朗普不只警告以色列恐孤軍奮戰，最後甚至直接下令內塔尼亞胡收手。特朗普其後表示，美國將在2周內對伊朗宣佈「全面勝利」，屆時油價將大幅下跌。

特朗普擬2周內宣布「全面勝利」

伊朗於當地時間周日深夜朝以色列境內發動導彈攻勢，報復以軍當天較早時空襲貝魯特南郊打擊黎巴嫩真主黨，當天深夜特朗普便公開施壓以色列不要報復伊朗，不過以方仍轟炸伊朗軍事設施、石化廠，引發德黑蘭及也門胡塞武裝組織對以色列發動新一輪空襲，衝突延續至周一，當天稍後，伊朗及以色列才雙雙宣布暫停攻勢。

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特朗普要內塔尼亞胡收手，暫緩攻擊伊朗。法新社

特朗普緊急展開外交斡旋，與內塔尼亞胡多次通電話。美聯社

據報特朗普親自向內塔尼亞胡下達指示。路透社

伊朗與以色列互轟期間，有導彈殘骸落在西岸傑里科。路透社

特朗普要求暫緩反擊 稱美伊協議有望免戰

據美媒AXIOS、以色列第12頻道引述知情人士報道，在以、伊激烈交火期間，特朗普與內塔尼亞胡多次通話，要求以色列不要報復，因為美國幾日內就能與伊朗達成協議，若美伊談判破裂，美軍就會對伊朗發動新一波攻擊。

匿名美國官員描述這通電話相當有禮貌，沒有人咆哮。內塔尼亞胡在電話中強調，不回應伊朗攻擊，將對以色列不利、對美國不利，也對美伊達成協議不利，他認為不採取行動，將讓伊朗以為自己佔上風，誤以為能恫嚇美、以採取軍事行動。

這通電話結束時，內塔尼亞胡並未給出明確決定，參與通話的美國官員相信特朗普成功爭取了更多時間，不過以色列消息人士指出，內塔尼亞胡認為，雖然特朗普反對以色列報復，但並未明確表示「不能」，美國官員則強調，內塔尼亞被明確告知特朗普不支持報復，「但他依舊我行我素」。

直接下達收手指令

在與安全官員、軍隊指揮官開會後，內塔尼亞胡通知白宮他決定打擊伊朗。

特朗普周一接受AXIOS訪問時表示，以方很晚才通知華府對伊朗的報復行動，是在發射導彈後才知會白宮，但他認為自己限縮了以軍的空襲規模。

伊朗及胡塞武裝周一也反擊以軍的報復性轟炸，原本內塔尼亞胡已批准對伊朗展開另一波大規模空襲行動，據悉是4月以來的最大規模打擊，目標鎖定數十個敏感據點。不過消息曝光後，特朗普便致電內塔尼亞胡，指示對方暫停後續攻勢，好讓美國達成終戰協議。部分以色列官員將這通電話描述為兩位元首互相理解，但其他消息人士指出，實際情況是特朗普向內塔尼亞胡下達「指令」。

警告內塔尼亞胡「最好小心點」 勿重啟戰爭

特朗普在AXIOS的專訪中稱，他當時警告內塔尼亞胡：「你得小心點，否則你很快就會孤立無援。」

結束與特朗普的電話後，內塔尼亞胡在安全會議上宣布中止空襲伊朗，據悉當時打擊伊朗的行動已箭在弦上，以軍戰機已在跑道上待命、準備起飛，內塔尼亞胡在最後一刻取消行動，也讓軍方高層「一片混亂」。

內塔尼亞胡接著於周一晚發表講話，宣布停止對伊朗的戰火，稱德黑蘭恐怖主義政權在受到以軍打擊後，已停止對以色列發動攻勢，但他也警告：「如果那個恐怖政權再次犯下攻擊我們的錯誤，我們將以武力回應。」