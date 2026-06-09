美軍阿帕奇直升機霍爾木茲海峽墜毀 原因未明 特朗普：2機員安全獲救

《紐約時報》周一引述消息人士報道，一架美軍AH-64阿帕奇武裝直升機當天在霍爾木茲海峽附近墜毀，2名機員安全獲救。美國總統特朗普證實阿帕奇直升機墜毀消息，指2名飛行員無恙，沒有人受傷。他又稱，美方將於稍後就此事發表報告。

報道說，暫不清楚這架美軍直升機是被伊朗方面擊落，還是遭遇機械故障或其他問題。消息人士說，墜機事件正在調查中。

配備「地獄火」導彈的阿帕奇攻擊直升機，是目前區域內最具威懾力的軍機之一。法新社

有阿帕奇直升機霍爾木茲海峽附近墜毀。路透社

特朗普證實阿帕奇直升機墜毀。路透社

伊戰首次損失阿帕奇 特朗普：將發表報告

特朗普在周一晚觀看NBA總決賽後，在紐約甘迺迪國際機場對記者證實這宗墜機事件。

他說：「是的，飛行員們沒事。我們明天（周二）會發表報告。但飛行員們沒事。」

阿帕奇直升機一直是美軍在執行對伊朗原油運輸和油輪封鎖、施壓德黑蘭達成協議時的重要武器。這些直升機也曾被阿聯酋在伊朗戰爭期間用來擊落伊朗無人機。

伊朗曾擊落30架美無人機

自2月28日戰爭爆發以來，伊朗已擊落約30架「死神」無人機，另有數架美軍戰機因敵軍或友軍火力損失。不過，若今次事故確認屬實，將是衝突爆發以來首架損失的阿帕奇直升機。

美軍近來動用阿帕奇攻擊直升機、MQ-9「死神」武裝無人機，以及F/A-18、F-35戰機，執行中央司令部封鎖伊朗港口的行動。

配備「地獄火」（Hellfire）導彈的阿帕奇攻擊直升機，是目前區域內最具威懾力的軍機之一。其任務包括巡邏戰略水道、嚇阻快艇攻擊，以及擊落無人機。

