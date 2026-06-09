國際刑事法院 | ICC首席檢察官涉性騷擾女助理被停職 曾向以色列總理發逮捕令

國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆.汗（Karim Khan）因涉嫌性騷擾一名女助理，周一遭法院監督機構正式停職。經過長達18個月的調查，監督機構的執行委員會認定卡里姆.汗存在嚴重不當行為並建議撤職，將交由125個成員國投票決定其最終命運。卡里姆·汗曾於2024年11月正式對以色列總理內塔尼亞胡發出逮捕令，指控其在加沙戰爭中涉嫌戰爭罪與危害人類罪，引發國際社會高度關注。

國際刑事法院監督機構的執行委員會在完成為期一年半的調查後，認定卡里姆.汗在辦公室、私人住所及執行公務期間，與一名女助理有「未經同意的性接觸」，包括鎖上辦公室門和將手伸進她的口袋，又在出差期間要求她同睡一床，然後「性接觸她」，構成嚴重不當行為。

卡里姆.汗否認性騷擾指控。美聯社

卡里姆.汗曾對以色列總理內塔尼亞胡發出逮捕令,名噪一時。路透社

內塔尼亞胡在加沙戰爭中涉嫌戰爭罪與危害人類罪，遭ICC發出逮捕令。路透社

堅決否認指控

然而，由執行委員會選出的3位法官組成的小組對調查結果進行法律評估後，認為調查結果並不夠明確，尚未達到「超越合理懷疑」的程度。

儘管調查細節目前仍列為機密，但執行委員會已正式建議將卡里姆.汗撤職，並將此案移交給成員國大會處理。

56歲的卡里姆.汗透過律師發表聲明，強烈否認所有指控，並批評停職決定「非法且程序不公」，強調缺乏證據支持。事實上，自去年5月調查啟動以來，他已主動暫時離職，以等待調查結果。他也是ICC史上首位因不當行為遭監督機構正式停職的首席檢察官。

締約國大會將開會定去留

關於卡里姆.汗的最終命運，現由監督國際刑事法院的締約國大會決定，該會議將召開特別會議，決定他是否能繼續留任國際法院職務。

2024年11月，卡里姆.汗以涉嫌戰爭罪和反人類罪，申請對以色列總理內塔尼亞胡和時任國防部長加蘭特發出逮捕令。美國總統特朗普去年2月簽署行政命令，將卡里姆．汗列入制裁名單。