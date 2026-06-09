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古巴外海6.1級地震 墨西哥及佛州多地有震感 未發海嘯警報

即時國際
更新時間：05:01 2026-06-09 HKT
發佈時間：05:01 2026-06-09 HKT

古巴西北部外海周一（8日）發生6.1級地震，美國地質調查局（USGS）表示，震央位於古巴西部曼圖阿（Mantua）西北偏西約104公里海域，震源深度約26公里，屬淺層地震。地震除在古巴多地引發明顯震感外，美國佛羅里達州及墨西哥尤卡坦半島部分地區亦有民眾感受到搖晃。

路透社報道，據美國地質調查局指，佛羅里達州部分地區亦錄得震感報告。墨西哥旅遊城市坎昆（Cancún）、普拉亞德爾卡曼（Playa del Carmen）及圖盧姆（Tulum）均有居民及上班人士疏散離開建築物，當地政府隨即啟動緊急應變機制。

位於古巴西部的比那爾德里奧（Pinar del Rio）居民表示，地震來襲時感受到強烈震動，不少民眾驚慌跑到街上避險。一名44歲居民表示，過往從未經歷過如此強烈的震感，「感覺與以往任何一次地震都不同」。

地震震動強烈，不少民眾驚慌跑到街上避險。路透社
地震震動強烈，不少民眾驚慌跑到街上避險。路透社

墨西哥尤卡坦州及金塔納羅奧州（Quintana Roo）州長透過社交平台表示，當局已展開監測及安全檢查，但暫未接獲人員傷亡或財物損毀報告。

美國國家氣象局表示，今次地震未有引發海嘯警報或海嘯監視。

香港天文台表示，本港時間周二（9日）凌晨2時，古巴地區發生6.2級地震，震中位於北緯22.89度、西經85.22度附近，即首都哈瓦那以西約300公里，震源深度約10公里。

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