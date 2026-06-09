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伊朗以色列互轟｜特朗普促停止交火 伊以先後宣布暫停互相攻擊

即時國際
更新時間：03:26 2026-06-09 HKT
發佈時間：03:26 2026-06-09 HKT

伊朗與以色列周一表示，雙方在美國總統特朗普呼籲立即「停止開火」後，已暫時停止互相攻擊。德黑蘭警告，若以色列繼續在黎巴嫩打擊真主黨，其將恢復行動。路透社引述一名消息人士透露，以色列方面亦已決定暫停對伊朗的攻擊。

伊朗於周日晚向以色列發射導彈，稱是報復以軍早前對黎巴嫩首都貝魯特郊區、伊朗支持的真主黨據點發動攻擊。以色列其後打擊伊朗西南部一處石化設施，指該設施用於生產彈道導彈。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則表示，已向以色列海法一處類似設施發動報復性打擊。

伊朗軍方指，已「對以色列作出沉重回應」，並宣佈軍事行動暫停，但強調若侵略及「破壞行為」持續（包括黎巴嫩南部局勢），將採取「更嚴厲及更具毀滅性」行動。伊朗宣布後數小時，以色列北部扎里特地區響起防空警報，有飛行物被指在以軍於黎巴嫩南部行動區域墜落，暫無傷亡報告。

以色列國防部長卡茨則表示，若北以地區再受攻擊，以軍將再次打擊貝魯特南部真主黨大本營代希耶（Dahiyeh）。

相關新聞：伊朗以色列互轟｜特朗普要求「必須停止交火」 以未停手再炸黎巴嫩

特朗普在社交平台發文稱，以色列與伊朗均希望立即停火，並表示「和平最終談判正在進行，只要愚蠢或無知不介入」。

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