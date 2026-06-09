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美職棒傳奇摸手莫利納險死 私人飛機折返墜毀 正副機師罹難

即時國際
更新時間：00:40 2026-06-09 HKT
發佈時間：00:40 2026-06-09 HKT

一架接載美國職棒大聯盟（MLB）傳奇捕手、前聖路易紅雀球星莫利納Yadier Molina） 及其家人的私人飛機，周日原定由多明尼加共和國前往美國德州，起飛後不久墜毀，造成機師及副機師死亡。

起飛後出現故障緊急折返

涉事飛機為一架美國註冊的 Gulfstream G200 Galaxy 商務噴射機，當時由多明尼加東南部拉羅馬納（La Romana）起飛，原定飛往美國德州奧斯汀接載莫利納一行返回波多黎各。據報飛機起飛後不久，機組人員通報機上出現故障，要求緊急折返機場。

飛機在距離拉羅馬納國際機場約16海里處宣布進入緊急狀態，期間失去穩定，最終在嘗試返航時墜毀並引發猛烈爆炸及大火。機上僅有機師及副機師兩人，兩人當場喪生，身份暫未公布。

莫利納：令人非常心碎

莫利納其後在社交平台Instagram發文證實事件，並向遇難機組人員致哀。他表示：「向兩名機師及其家人致以慰問。這架飛機原本是前往德州接載我、我的家人及朋友返回波多黎各。這一切令人非常心碎。」

多明尼加民航局表示，涉事飛機隸屬一家商務航空公司，事故發生後消防、救援及緊急應變部門迅速到場處理。當局已展開調查，並聯同相關專業機構釐清飛機故障及墜毀原因。

現年43歲的莫利納九度獲得金手套獎，被視為近代最出色的捕手之一。法新社
現年43歲的莫利納九度獲得金手套獎，被視為近代最出色的捕手之一。法新社

現年43歲的莫利納是紅雀隊史代表人物之一，2004年至2022年間一直效力聖路易紅雀，曾10度入選全明星賽，協助球隊奪得2006年及2011年世界大賽冠軍，並九度獲得金手套獎，被視為近代最出色的捕手之一。

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