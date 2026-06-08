魔性洗腦AI歌｜特朗普轉發自誇專曲 歌詞唱「人人都愛特朗普」

美國總統特朗普在社交媒體上轉發一段歌頌自己的AI「洗腦歌」 《謝謝你，特朗普總統》（Thank You President Trump）短片，吸引大量網民轉發與討論。歌曲長約1分鐘，AI生成畫面顯示特朗普現身世界各地不同場景，歌詞唱到：「不管我走到哪兒，人人都愛特朗普！」有人嘲諷這是特朗普又一過度自我宣傳之作。

相關新聞：特朗普發上銬外星人AI圖 坐鎮外太空指揮作戰掀熱議

這首「洗腦歌」由紐約州共和黨議會候選人康斯坦蒂諾（Anthony Constantino）創作，獲特朗普背書。歌曲主要是唱出特朗普的全球影響力，提及墨西哥、意大利、中國、印度、非洲等來自不同洲的國家，歌曲搭配一系列人工智能生成的畫面，呈現極富想像力的誇張場景。

畫面中，特朗普一時乘坐滑翔傘翱翔天際，一時隨意大利比薩斜塔傾斜，還有騎獅子、上月球、騎電單車穿梭於印度街頭等畫面，甚至化身《火影忍者》主角漩渦鳴人施展「影分身術」。

相關新聞：通俄門報告｜特朗普發AI影片「送奧巴馬入獄」 疑為愛潑斯坦案轉移視線

【飆車跳傘還登月！特朗普發AI片塑造自己威猛形象】



美國總統特朗普在自設的社交平台Truth Social發布一段AI生成影片，再度引發社交媒體熱議瘋傳。片中配上一首極度洗腦的頌歌《謝謝你，特朗普總統》（Thank You President Trump），並呈現一連串愈來愈天馬行空的「特朗普冒險」。… pic.twitter.com/3vpVEqHXPL — 白紙 WHITE PAPER (@WHITE_PAPER_W) June 8, 2026

《謝謝你，特朗普總統》副歌充滿自我讚頌意味。部分歌詞唱道：「我到哪裏，他們都愛Donald、Donald Trump；在墨西哥，他們愛Donald、Donald Trump⋯⋯在中東，他們愛Donald、Donald Trump⋯⋯甚至在中國，他們愛Donald、Donald Trump。」之後是一長串「Trump、Trump、Trump」重複段落。

這首「洗腦歌」在X和Instagram等平台上廣泛流傳。粉絲連聲讚好，批評者則嘲諷特朗普過度自我宣傳，指責影片內容不切實際且自我吹捧，誇大了他的全球人氣。