日本最年輕女市長請16周產假掀爭議 有人支持有人轟：要生幹嘛選

日本最年輕女市長川田翔子要當媽媽！她預計今年9月臨盆，宣布依循公務人員制度，「前8後8」享用16周產假。不少民眾舉手支持，認為她身體力行拯救生育率，但也有人質疑市長為何能離開崗位這麼久，批評她想生小孩當初就不應該參選。這次現任市長放產假首例，令女性從政與職場平權議題再次浮面。

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川田翔子（左）2023年當選京都府八幡市市長。 IG@shokokawata_yawata

現年35歲的川田翔子2023年當選京都府八幡市市長，是日本最年輕的女市長。正值生育年齡的她成功懷孕，預計今年9月臨盆。

川田翔子坦言，雖然自己是公務員，但產假制度沒有明確包攬民選首長。有人質疑民選官員請產假是對工作「極度不負責」，也浪費納稅人的金錢。面對批評，川田翔子則表示，市府員工和現實中遇到的民眾大多給予支持，着她安心休養。

日本出生率不斷下跌。路透社

川田翔子表示，放產假期間，市長職務將由副市長暫代，但她會遙距掌握市狀況，也會收信。

她近日接受美媒訪問時，道出女性在日本守舊的職場中仍被迫「職涯與母職二選一」的困境。她期待自己休產假的決定可以成為改變舊有制度，推動改革，讓勞工、高階主管與老闆都能明白，女性在不同人生階段都能在工作與家庭間取得平衡。