薄餅誘殺｜外賣員送餐到棄置空屋 遭近距離「行刑式」槍殺

美國費城發生駭人謀殺案，一名印度裔薄餅外賣員按訂單送餐，到達後竟發現是棄置空屋，並遭2名蒙面槍手近距離「行刑式」槍殺。警方懷疑這是一宗假訂單誘殺案件，但疑兇犯案動機未明。

赴美攻讀MBA送薄餅賺外快

綜合外媒報道，28歲死者昆查（Anshul Kuncha）來自印度泰倫加納邦（Telangana），2023年赴美攻讀工商管理碩士（MBA）學位，目前在一間跨國企業任職，但他趁周末兼職送薄餅賺生活費，未料遭到殺害。

昆查赴美讀MBA，送薄餅是為了賺生活費。 fb / Anshul Kuncha

6月5日案發當晚，昆查接到一筆訂單，要將3份薄餅外送至費城北部一間公寓，但該地址實為棄置空屋。他在5日凌晨12時30分過後不久抵達，遭2名揹著背包的蒙面男子連開數槍，後腦中彈倒地。

警方獲報趕到現場，發現昆查倒臥在血泊中毫無反應，緊急送院，於12時43分宣告不治。

早前曾遭搶劫 遇害原因未明

警方根據現場尋獲的3枚彈殼研判，槍手與死者距離極近。此外，2名槍手沒有取走餐點，也未竊取死者財物，犯案動機成謎。

目前未有任何人被捕，但警方已取得落單電話號碼，正在全力追捕疑犯。與此同時，當局也宣布懸賞2萬美元（約15.7萬港元），呼籲民眾提供案情線索。

死者家屬控訴這是一場精心設局的謀殺陷阱，並透露昆查此前曾在美國遭遇另一宗劫案，項鍊、手機與現金全被搶，但當時並無生命危險。

印度駐紐約總領事館已與當地警方及家屬聯繫，將全力提供協助。昆查的遺體預計8日交還家屬，盼能盡快運回印度完成後事。