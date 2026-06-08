中馬免簽證︱大馬總理斥濫用做小生意 下令跨部門嚴厲執法

中國與馬來西亞去年5月實施互免簽證，但大馬總理安華8日點名，許多中國人以免簽證入境後經營小生意，情況令人擔憂，要求相關部門聯合打擊，濫用旅遊或學生簽證從商活動。

維修冷氣、汽車開咖啡店

綜合大馬媒體報道，安華（Anwar Ibrahim）今日於通訊部例行月會表示，部分外籍人士以旅遊或學生簽證入境後經營生意，可能對馬來西亞人的就業機會造成不利影響。

安華點名指出，許多人從中國持旅遊簽證入境，卻經營汽車維修廠、冷氣維修服務、小型公司及咖啡店等小型生意。

報道指出，部分外籍人士利用登記在大馬本地人名下的執照經營生意，也有人合法註冊公司，但貨源及勞工均來自原籍國，影響當地社群利益。

安華指示相關部會及執法機構，對涉及外籍人士的非法商業活動採取行動，並檢視電子商務平台及金融交易是否涉及洗錢活動。

《中華人民共和國政府和馬來西亞政府關於互免持公務普通護照和普通護照人員簽證的協定》於2025年7月17日生效，兩國持護照國民，可以旅遊、探親、商務為由，免簽證入境30日，每180日累計停留不超過90日。