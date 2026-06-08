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麥當勞員工上班突遭同事淋滾油　皮開肉綻慘毀容

即時國際
更新時間：15:53 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:53 2026-06-08 HKT

美國加州尤巴城（Yuba City）一名年僅20歲的麥當勞員工，上班期間莫名奇妙遭同事潑灑熱油。他面部、頸部、手臂及背部等全身大面積二度燒傷，當場皮開肉綻，隨即送深切治療部搶救，至今超過一周仍未脫離險境。警方目前已經逮捕涉案的23歲男同事，但至今犯案動機仍不明。

根據《紐約郵報》報道，受害人史密斯（Jacob Smith）才剛訂婚，5月30日正常工作　在辦公室內準備結帳點錢時，卻遭到23歲男同事布魯特（Jalani Bluett）無預警「迎面潑灑滾燙炸油」。

史密斯（Jacob Smith）傷勢嚴重，他說與犯案者無過節，不知為何被淋滾油。 GoFundMe
史密斯（Jacob Smith）傷勢嚴重，他說與犯案者無過節，不知為何被淋滾油。 GoFundMe

雅各布傷勢嚴重，臉部、頸部、手臂以及背部多處嚴重燒傷，至今仍在深切治療部接受特殊創傷治療。母親安柏（Amber Smith）透露，他現在所承受的灼傷痛苦已經達到了「 極度撕裂的劇痛」（excruciating）等級，須施打強力止痛藥。醫療團隊正在全力抑制燒傷範圍的擴大與惡化，希望能將傷害降到最低，以避免進行大面積的皮膚移植手術。

安柏在網路上發起醫療募款，她指出，事發當天原本只是個平凡的工作日，雅各布像往常一樣走進經理辦公室，準備坐下來點算當天的營業額現金，「那時候，他透過眼角的餘光隱約察覺到有動靜，剛下意識地轉過頭去，一整鍋滾燙的熱油就直接淋在他身上」。

安柏難過地表示，雅各布與行兇的布魯特在工作上根本沒有任何過節，雅各布也完全想不透為什麼會受攻擊。

布魯特（Jalani Bluett）被指「具有特定的精神診斷病史與脆弱性」，不得保釋。 Sutter County
布魯特（Jalani Bluett）被指「具有特定的精神診斷病史與脆弱性」，不得保釋。 Sutter County

根據警方調查，疑犯布魯特犯案後逃離現場。薩特縣（Sutter County）警長辦公室一度向全美發布失蹤人口通報，指布魯特「具有特定的精神診斷病史與脆弱性」，列為具生命危險的高風險失蹤人口。經過數日追緝，警方最終成功掌握其行蹤並將他逮捕歸案。

布魯特目前被控以「蓄意傷人導致嚴重身體傷害」等多項重大重罪，被關押在薩特郡監獄，法官裁定不得保釋。警方仍在持續調查其真正的行兇動機。

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