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NBA總決賽與世界盃盛事前夕 紐約車站驚傳隨機砍人釀6傷 嫌犯落網

即時國際
更新時間：11:45 2026-06-08 HKT
發佈時間：11:45 2026-06-08 HKT

紐約賓夕法尼亞車站（Pennsylvania Station）周日晚發生持刀攻擊事件，造成6人受傷。官方已展開調查，初步認定是一宗隨機傷人事件，嫌犯已被拘留。該車站與周邊區域因此事件被封鎖，導致公共交通大亂。事發時正值美國NBA總決賽前夕，總統特朗普預計周一前往觀賽。

事發於晚上約7時，正值紐約市交通網路的繁忙時段。紐約市消防局發聲明指出，當局接報，指有人持刀刺傷多人，隨即趕往西33街與第七大道交口，發現有6人受傷，其中1人傷勢嚴重。6名傷者均已送院救治。

現場遺下血跡。法新社
現場遺下血跡。法新社
紐約車站血案現場。法新社
紐約車站血案現場。法新社
紐約迎NBA決賽與世界盃盛事，卻發生隨機傷人案。法新社
紐約迎NBA決賽與世界盃盛事，卻發生隨機傷人案。法新社
警方在賓夕法尼亞車站周邊調查。路透社
警方在賓夕法尼亞車站周邊調查。路透社

刀手疑精神有問題 初步排除恐襲

據媒體報道，嫌犯疑似患有精神病，初步排除事件涉及恐怖襲擊。

一名執法部門人員證實，初步調查報告指出，這是一宗隨機暴力事件，嫌犯是情緒不穩的人，與恐怖主義無關。由於賓夕法尼亞車站發生血案，警方封鎖現場與周邊地區，預計將出現交通延誤、道路封鎖和交通中斷等現象。

案發現場位於車站內的新澤西通勤鐵路（NJTransit）大廳，此處是全美最繁忙的交通樞紐之一，而且正值2大體育賽事將舉行之際：美國NBA總決賽與世界盃賽事。

特朗普擬觀NBA總決賽

車站上方的麥迪遜花園廣場（Madison SquareGarden），預定8日和10日舉行NBA總決賽第3與第4場賽事，紐約尼克對戰聖安東尼奧馬刺隊。

特朗普周一將親臨麥迪遜花園廣場觀戰；他日前曾表示，已接受尼克隊老闆多蘭（James Dolan）的邀請。

]為迎接大賽事，紐約市已加強安全措施。
 

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