日本熊出沒 | 宇都宮40多宗熊出沒報告 市內94間中小學全面停課

日本栃木縣宇都宮市從上周五（6日）開始陸續傳出40多宗熊出沒事件，市立94間中小學周一（8日）全面臨時停課，目前尚未傳出有任何人員傷亡。

位處東京以北約100公里

宇都宮位於東京以北約100公里，人口約50萬。上周五早上6時30分左右，宇都宮市長岡町山林有1隻身長約60厘米的熊隻現身，民眾見狀連忙撥打110報案，市政府職員和獵人協會、警方隨即展開搜索，但都沒找到野熊下落。

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宇都宮目擊多宗熊出沒。X@ukiukitochigi

宇都宮市從上周六開始陸續傳出40多宗熊出沒事件。X@ukiukitochigi

日本的亞洲黑熊數量增加了2倍。美聯社

日本多次發出熊出沒警報。路透社

至周一凌晨零時20分左右，有民眾在宇都宮市宮本町栃木銀行陽南分行目擊熊隻；凌晨3時20分，市內簗瀨町的中央批發市場西側約100米處有熊出沒；清晨4時25分許，陽南1丁目東北方500米有路人看到1頭熊。

野熊市內四處出沒

宇都宮市教育委員會表示，由於熊隻在市內四處出沒，為了學生的安全著想，決定中小學周一臨時停課，市政府、縣警和獵人協會將持續警戒。

上周，東北部城市福島剛發生一宗熊襲人事件，造成至少4人受傷。福島製鋼所的監視器畫面顯示，一頭黑熊在工廠入口處追趕一名工人，並將其撲倒在地。目前涉事黑熊仍然下落不明，令到當地人心惶惶。

日亞洲黑熊數目增2倍

亞洲黑熊被列為全球易危物種，但據估計，自2012年以來，由於狩獵活動減少，日本的亞洲黑熊數量增加了2倍。

專家表示，氣候變遷減少橡子和山毛櫸果等熊類天然食物的產量，而農村人口減少和廢棄農田的增加，則促使牠們大膽地在人類居住地附近覓食。