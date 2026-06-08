秘魯總統選舉第二輪投票 藤森慶子對決左派

秘魯周日舉行總統選舉第二輪投票，這次決選由保守派的藤森慶子對決左派的桑切斯，兩人力圖吸引受夠了政治混亂和治安惡化的選民，選情激烈。



藤森惠子是前日本裔獨裁總統藤森謙也的女兒，這是她第4度挑戰總統大位；心理學家桑切斯則是在選戰後段異軍突起並闖進決選，民調與藤森慶子旗鼓相當。



51歲的藤森慶子訴諸父親留下的政績：「我認為秘魯人想要一位藤森。我就在這裡。」當年藤森謙也穩定了經濟並擊敗叛軍，但同時被控違反人道罪。57歲的桑切斯曾擔任部長，現為國會議員。