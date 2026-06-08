Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

秘魯總統選舉第二輪投票 藤森慶子對決左派

即時國際
更新時間：09:45 2026-06-08 HKT
發佈時間：09:45 2026-06-08 HKT

秘魯周日舉行總統選舉第二輪投票，這次決選由保守派的藤森慶子對決左派的桑切斯，兩人力圖吸引受夠了政治混亂和治安惡化的選民，選情激烈。

藤森惠子是前日本裔獨裁總統藤森謙也的女兒，這是她第4度挑戰總統大位；心理學家桑切斯則是在選戰後段異軍突起並闖進決選，民調與藤森慶子旗鼓相當。

51歲的藤森慶子訴諸父親留下的政績：「我認為秘魯人想要一位藤森。我就在這裡。」當年藤森謙也穩定了經濟並擊敗叛軍，但同時被控違反人道罪。57歲的桑切斯曾擔任部長，現為國會議員。

最Hit
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
3小時前
菲律賓7.8級地震︱至少5傷多棟建築物倒塌 海嘯抵印尼3地︱有片
01:16
菲律賓7.8級地震︱至少15死逾200傷 最高約1.4米海嘯︱持續更新
即時國際
2小時前
特朗普接受NBC訪問時，不滿主持人提問內容拆下收音咪提早離開。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受訪大怒即場除咪離場 斥主持人「不是騙子就是蠢貨」︱有片
即時國際
4小時前
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 16:00 HKT
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
影視圈
7小時前
「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心
「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心
影視圈
6小時前
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
旅遊
2026-06-07 10:30 HKT
黎志偉攝
天文台早上5時取消黃雨警告 一度掛紅雨2.5小時 今明料雨勢仍頗大
突發
11小時前
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
00:26
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
即時國際
2小時前
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 13:00 HKT