伊朗稱已起草霍爾木茲海峽環境服務收費條例

伊朗塔斯尼姆通訊社昨日引述副總統兼環境署署長安薩里稱，伊方已啟動《霍爾木茲海峽環境服務收費條例》制訂工作，相關初步草案近日已完成，但收費標準及具體徵收機制尚未最終確定。

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安薩里說，擬議措施不僅涉及環境收費，還包括沿岸國家向過境船舶提供的海事保障、安全服務和環境服務等內容，具體框架與最終定價仍在研究階段。 她說，部分收費依據，將與船舶通行造成的環境影響及對海洋生態系統構成的風險有關。



安薩里認為，霍峽屬於伊朗和阿曼的領海及主權管轄範圍，沿岸國家有權就維護航行安全、地區安全及環境保護所提供的服務收取費用。

她說，相關條例起草工作約於兩周前啟動。草案將在提交環境署內部審議並獲批准後，送交有關主管部門完成後續法律程序。

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另據英國《勞埃德船舶日報》日前報道，通行霍峽的部分船隻，每艘船需繳納十多萬美元以換取伊朗的通行許可，相關費用較戰事初期大幅下降。報道援引航運安全運營商方面的消息說，目前散貨船單次通行費最高可達12萬美元（94萬港元），油輪最高可達16萬美元（125萬港元），具體費率根據船型、貨物及船東國籍等因素有所浮動，較與戰事初期每艘船100萬至200萬美元的收費相比顯著下降。