伊朗襲以色列 | 特朗普：伊朗應見好就收 以色列也勿報復 不影響美伊談判

伊朗周日（7日）就以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，對以色列北部發動導彈攻擊後，美國總統特朗普呼籲伊朗就此收手，重返談判桌，並表示會馬上致電以色列總理內塔尼亞胡，勸以方不要報復，又認為今次襲擊不會影響美伊談判。特朗普同時表明，以色列空襲貝魯特南郊，沒有事先與美方協調，他對此感到不快。特朗普又指，內塔尼亞胡「別無選擇」，只能接受美國與伊朗談成的任何協議。

特朗普當天接受美國霍士新聞頻道記者訪問時說：「我對伊朗的建議是：你們已經發射了導彈，就行了。回到談判桌前，達成協議吧！」

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特朗普致電內塔尼亞胡，促勿對伊朗報復。路透社

特朗普不滿以色列空襲貝魯特南郊，沒有事先與美方協調。法新社

伊朗導彈劃以色列北部夜空。路透社

特朗普說，美伊距離達成最終協議「已經非常接近」。路透社

指美伊接近達協議

特朗普稍後接受美國Axios新聞網站記者訪問時說，他將馬上給內塔尼亞胡打電話，勸他不要對伊朗採取報復行動。特朗普說，美伊距離達成最終協議「已經非常接近」，他「不希望因為現在發生的事情而導致協議破裂」。

Axios其後報道，特朗普已與內塔尼亞胡通電話。

因無人傷亡 促內塔尼亞胡勿報復

特朗普告訴Axios記者：「伊朗針對以色列的打擊沒有傷及任何人，希望以色列不要進行報復。如果內塔尼亞胡對伊朗還擊，那情況只會像過去47年或者過去3000年那樣，一直持續下去。」

特朗普稱，伊朗當天向以色列發射導彈前，美伊已「非常接近」達成協議，他原本估計周一（8日）至周三（10日）前後就能簽署。

對以襲貝魯特沒預先知會感不快

他同時說，以色列周日較早前空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，沒有事先與美方協調，他對此感到不快，最新事態「肯定對談判沒幫助」。

特朗普又在接受英國《金融時報》訪問時強調：「我說了算。所有事都由我說了算。他（內塔尼亞胡）說了不算。」

指襲擊不會影響美伊談判

特朗普表示，伊朗對以色列的攻擊不會影響他對美伊談判取得結果的期望，也不會對擬議中的美伊協議造成影響。如果協議「自身有問題」，美國可能再次對伊朗發起突襲，或者繼續海上封鎖伊朗。