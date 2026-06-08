遊日注意｜日本櫻島火山大爆發降奇特「灰雨」 鹿兒島泥濘滿目災情曝光

位於日本鹿兒島縣的著名地標櫻島火山，周日（7日）清晨突然大爆發，密集狂噴火山灰長達一小時，滾滾濃煙一度衝上1,300公尺高空。巧合的是，由於適逢當地降雨，漫天飄散的火山灰與雨水在空中混雜，形成罕見的「灰雨」傾瀉而下。首當其衝的鹿兒島市中心瞬間被厚重的泥濘灰層全面覆蓋，道路、電車軌道及大批車輛外牆無一幸免。氣象部門警告，目前櫻島山體正處於持續膨脹狀態，未來不排除有更大規模噴發的可能。

清晨突爆發狂噴一小時 煙塵直衝雲霄飄向市中心

根據鹿兒島地方氣象台的官方監測數據，櫻島火山的此輪活躍始於今日清晨時分。氣象台推測，火山在清晨5時許已開始出現極小規模的活動，及至上午6時52分，火山口突然爆發相對較大規模的劇烈噴發，且火勢與煙塵連綿不絕，一直持續到上午7時55分才稍為減弱。

在長達一個多小時的密集噴發期內，南岳山頂火山口吐出的火山碎屑與濃煙最高衝至1,300公尺高空。由於當時高空正吹著強勁東風，大片火山灰隨即被迅速吹向西方，直撲人口稠密的鹿兒島市區。

雨水裹挾火山灰化作灰雨 居民驚呼如世界末日

突如其來的自然異象令不少剛起床的當地居民大感震撼。大量火山灰飄落市區，加上當地同時正在下雨，兩者在高空中融合成黏稠的「灰雨」降下，導致整個市中心在短短數小時內鋪上了一層厚厚的泥濘。街道兩旁的建築物外牆、行駛中的電車以及停泊在路邊的私家車全部「變裝」，表面滿是灰色泥漿。

當地民眾紛紛拍下這幕被稱為「灰神樂」的驚人奇景並上傳至網絡。有當地知名博主直言，今年櫻島火山的噴發程度明顯比往年更為猛烈，市區內泥濘滿目的景象甚至給人一種「世界末日感」；亦有網民苦笑指「車子超久沒髒成這樣了」、「洗衣服和清理出門變超麻煩」。鑑於環境惡劣，當地政府已緊急向全體市民發出防護提示，呼籲大眾外出時必須佩戴口罩及護目鏡以防吸入微粒，並提醒車主盡快清洗車輛以防烤漆受損。

山體錄得異常膨脹 氣象台密切監察防大爆發

雖然到了今日上午10時許，火山口的煙塵曾一度轉為低矮，但到了11時06分，南岳山頂火山口再度死灰復燃，再度噴出高達1,100公尺的煙塵。

鹿兒島地方氣象台在最新的簡報中嚴正指出，透過精密儀器觀測，櫻島火山內部底層的岩漿庫目前仍在大力推擠，導致山體持續出現微幅膨脹的異常跡象。由於地底壓力尚未完全釋放，目前火山口周邊仍伴隨着極小規模的零星噴發。氣象台提醒，山體膨脹往往是大規模噴發的前兆，周邊居民及前往當地的旅客在未來數日內必須提高警惕，緊密留意官方發佈的最新火山警戒級別與防範資訊。