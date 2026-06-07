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南韓總統提名韓聖淑出任國務總理 時隔20年再迎女性掌舵內閣

即時國際
更新時間：20:21 2026-06-07 HKT
發佈時間：20:19 2026-06-07 HKT

南韓總統李在明在迎來執政一周年之際，今日（7日）拋出內閣改組的重磅消息，正式提名前科技巨頭、現任中小風險企業部長官韓聖淑為新任國務總理，以接替準備辭職參選執政共同民主黨黨魁的現任總理金民錫。若提名獲得國會批准，現年58歲的韓聖淑將成為南韓歷史上第二位女性總理，亦是南韓近20年來首位女閣揆。

總統秘書室室長姜勳植在今日的記者會上宣布了這項提名。他介紹，韓聖淑曾任南韓門戶網站巨頭NAVER的代表理事（行政總裁），具備深厚的商業與科技背景。李在明政府成立後，她被委任為中小風險企業部長官，在一線指揮民生經濟政策。

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姜勳植強調，在當前國家同時面臨人工智能（AI）創新及全球複合危機的戰略大轉型期，韓聖淑憑藉其在資訊科技企業及政府部門的豐富管理經驗，是統帥內閣、落實「AI大轉型」並推動民生發展的最佳人選。

南韓憲政史上首位女性總理為韓明淑，曾於2006年至2007年盧武鉉政府時期執政。是次提名若順利通過，將是南韓時隔19年再度由女性執掌內閣。

分析指出，南韓地方大選剛剛落幕，雖然執政黨奪得過半數地方席次，但在首爾市長選舉中失利，且選舉期間爆出多處投票所選票短缺的舞弊爭議，令朝野對立氣氛嚴峻。李在明在此關鍵時刻撤換總理，一方面是為了讓現任總理金民錫騰出空間競逐黨魁，另一方面也展現出他渴望將半導體熱潮帶來的經濟紅利擴展至全國、消除兩極分化的決心。由於執政共同民主黨在國會300個議席中佔有過半優勢，預料在通過國會人事公聽會的審查後，韓聖淑的提名案將可順利通過。

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