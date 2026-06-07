黃仁勳訪韓｜上劉在錫節目談創業歷程 大跳 《Kpop 獵魔女團》神曲Golden

輝達（NVIDIA）創辦人兼行政總裁黃仁勳近日訪韓，行程之一為錄製TVN人氣綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。製作單位於昨日（6日）在社交平台公開錄影現場照片及影片，身穿招牌黑色皮褸的黃仁勳與「國民MC」劉在錫並肩而坐，兩人談笑風生，氣氛輕鬆。黃仁勳更隨着音樂即興起舞，片段引發網友熱議，紛紛笑問「這真的不是AI嗎？」

首登韓綜藝節目

據製作單位公開的影片，現場播放Netflix動畫電影《K-Pop：獵魔女團》中虛擬女團Huntrix演唱的歌曲《Golden》時，黃仁勳興奮地揮動手臂，即興跳起舞來。畫面所見，他更被安排於360度環繞式攝影機前感受猶如巨星般的拍攝體驗，表現從容風趣，逗趣的舞姿引來現場陣陣笑聲。

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《劉QUIZ》製作組在社交平台幽默發文：「昨天沒能去的第三攤KTV，今天在《劉QUIZ》補回來了？」藉此呼應黃仁勳前一晚與LG、SK等南韓企業領袖共進晚餐的行程，帖文隨即引發大量轉發及討論。

據了解，黃仁勳在節目中將分享其成長經歷、創立輝達的過程，以及對人工智能（AI）產業未來發展的看法。這是黃仁勳首次出演韓國綜藝節目，亦是他首次參與海外綜藝錄製。

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黃仁勳於今日（7日）仍有一系列訪韓行程，包括與南韓初創企業閉門座談及出席其他科技交流活動。他參與錄製的《劉QUIZ ON THE BLOCK》將於6月10日晚間8時45分（韓國時間）正式播出。

網民反應熱烈：這麼熱還穿皮衣？

片段曝光後，韓國網民反應熱烈。有人留言：「真的不是AI嗎？太神奇了」、「原來連身價萬億的黃仁勳也這麼拼命工作」、「哈哈哈這怎麼回事？什麼時候請李在鎔會長也來坐坐吧」、「這麼熱的天氣，皮外套可以嗎」，亦有網民讚賞：「哇～上了年紀也能帥氣」、「AI都不敢這樣生成，看來老黃是親自下來證明自己不是機械人」。