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美俄亥俄州夏季慶典爆槍擊至少12傷 警：正追捕1名或更多槍手

即時國際
更新時間：11:37 2026-06-07 HKT
發佈時間：11:37 2026-06-07 HKT

美國俄亥俄州托雷多（Toledo）一場社區節慶活動附近發生槍擊事件，造成至少12人受傷，現場群眾驚慌逃竄，槍手目前仍在逃。

美聯社報道，當地警方指，其中2名傷者情況危急。現場疑有至少2名持槍者，雙方疑似相互開火。

托雷多警察局表示，當地正在舉行為期2天的「舊西區藝術節」（Old West End），這場年度盛會在托雷多歷史街區舉辦，活動內容包括音樂、美食攤位與住宅導覽等，是「托雷多夏季慶典的開場活動」。警方表示，目前仍在全力追查涉案槍手。

俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）表示，對托雷多今晚發生的情況深感關切。

根據多段在社群媒體流傳的影片，槍聲響起後，人群四散奔逃，緊急救援人員則在現場為疑似傷者提供協助。其中有居民表示，自己原與朋友正沉浸在音樂聲中，突然聽見多聲槍響，「所有人立即趴下」。當他抬起頭時，他看見一把槍被丟在距離他不到15米處，當時已有警察趕抵現場。

警方表示，正搜捕1名或多名涉案疑犯，同時呼籲民眾與旅客避免前往事發地區。

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