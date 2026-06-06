金正恩攜女兒視察驅逐艦試航 強調迅速加強海軍力量

北韓最領袖金正恩日前在女兒金主愛陪同下，登上新型5000噸級驅逐艦「姜健號」，視察試航情況。姜健號去年5月下水時，因操作不當翻側，多名軍方高層事後被捕。

北韓勞動新聞周六報道，金正恩視察6月4日開始進行作戰能力評估測試的朝鮮人民軍海軍驅逐艦「姜健號」，並觀察該艦的試航。金正恩女兒金主愛當天也登艦觀摩試航。金正恩對艦上巡航系統和高速機動性能表示滿意，認為完全滿足作戰要求。

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金正恩帶女兒登上驅逐艦視察。美聯社

金正恩視察驅逐艦試航，強調要迅速加強海軍力量。路透社

金正恩登艦是為了評估艦上綜合指揮中心、各作戰工作區及設施的狀況、試航計畫以及各階段武器系統測試的進度安排。

盼發揮核戰威懾作用

金正恩指出：「只有擁有強大的軍事實力，能夠在陸地、海洋和空中負責任地行使軍事主權，才能遏制戰爭，維護和平。」

他強調，迅速加強北韓海軍力量，使其成為能發揮核戰威懾作用、隨時對水下和水面敵人造成致命打擊的力量，是新的五年國防發展政策中最核心任務。他今次視察「姜健號」，被視為北韓展現軍事現代化成果的舉動之一。

促盡快交付海軍服役

勞動黨第九次代表大會已通過「海軍現代化」計畫。尤其是在研發和生產「秘密水下武器」，例如建造1萬噸級驅逐艦，以及「加強海軍力量的計畫」方面，金正恩表達高度期望，並表示這些舉措「必將由可靠而強大的國防科研機構、獨立的造船業以及強大而睿智的軍工勞動階級來實現」。

他也敦促盡快將「崔賢號」和「姜健號」驅逐艦交付海軍服役。

去年4月26日，北韓在西海南浦造船廠舉行首艘5000噸級驅逐艦「崔賢號」的下水儀式。不到一個月後，5月21日，北韓在東海清津造船廠舉行同級第二艘驅逐艦「姜健號」的下水儀式。然而，「姜健號」在下水儀式上發生側傾後擱淺，經過三周維修，同年6月重新下水。