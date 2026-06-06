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伊朗戰爭 | 特朗普：伊朗導彈剩22% 最終只能與美達協議

即時國際
更新時間：10:44 2026-06-06 HKT
發佈時間：10:44 2026-06-06 HKT

美國總統特朗普周五（5日）表示，將迅速結束對伊朗的戰事，從而消除導致物價高企的一個重要因素。他又指伊朗仍剩21%至22%的導彈，並指德黑蘭最終「別無選擇」，只能與美國達成協議。

特朗普在威斯康辛州的一場助選活動上說：「我們很快就會從伊朗問題中脫身，化肥價格將大幅下降，回到4個月前的水平。」

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特朗普指伊朗導彈剩22%。美聯社
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特朗普表示，將迅速結束對伊朗的戰事。美聯社
特朗普表示，將迅速結束對伊朗的戰事。美聯社
特朗普在威斯康辛州出席一場助選活動。路透社
特朗普在威斯康辛州出席一場助選活動。路透社

聲稱很快從伊朗問題脫身

隨著中期選舉臨近，美國媒體普遍認為，美伊戰事導致油價上漲、生活成本增加，給共和黨選情造成壓力。此外，共和黨內部希望特朗普盡快擺脫伊朗問題的拖累，聚焦經濟民生問題。

另據美國全國廣播公司（NBC）報道，特朗普受訪時稱，伊朗領導人尚未與美國達成結束衝突的協議，但他又同時說，最終「他們別無選擇」，只能達成協議。

指伊朗領導人強硬、愛面子

特朗普指出，伊朗領導人尚未與美國達成協議，是因為他們「強硬」且「愛面子」，但最終「他們別無選擇」。

他又聲稱，美國在這場衝突中已「徹底摧毀」伊朗軍事力量，但又承認伊朗還有一些導彈和無人機，聲稱按比例計算，伊朗大概還剩下21%到22%的導彈；雖然數量依然不少，但已遠不及美國剛開始發動攻擊時的規模。然而，這個伊朗導彈庫存數字高於特朗普5月提到的18%。

他日前曾在白宮對媒體說，美國同伊朗的談判進展順利，協議可能在本周末達成。

「越戰打19年 我才第3個月」

此外，特朗普批評那些敦促他迅速與伊朗達成協議、結束衝突的人。他表示：「這種事情需要很多年才能完成。」他談到伊朗領導人時說：「這些人已經打了47年仗。他們一直在殺害美國人，讓許多人失去手腳、面目全非。」

他接著將美伊衝突的時間長度與越戰相比，指出：「我已經推進得非常快了，才進入第3個月。你知道，越戰持續了19年，我才進入第3個月，而他們一直在說，『喔，你什麼時候才會贏？』如果我是民主黨人，沒有人會這樣說，但這對我來說無所謂。我早就習慣了。」

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