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中東局勢 | 美軍擊落4架伊朗無人機 空襲沿海雷達站 科威特巴林響空襲警報

即時國際
更新時間：10:05 2026-06-06 HKT
發佈時間：10:05 2026-06-06 HKT

美軍中央司令部指，美軍周五擊落伊朗4架向霍爾木茲海峽發射的攻擊無人機，隨後空襲伊朗戈魯克地區和格什姆島的沿海雷達站，稱此舉為防禦行動。科威特及巴林隨後響起空襲警報，科威特證實該國防空系統正攔截敵方導彈和無人機襲擊。此前美軍襲擊伊朗軍事目標後，伊朗均對位於科威特等地的美軍基地發起報復打擊。

美軍中央司令部在聲明中說，美軍擊落4架伊朗單向攻擊無人機，懷疑這些無人機的目標可能是通過當地水域的商船，或在周圍地區活動的美軍部隊。

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美軍稱空襲伊朗雷達站，回應無人機攻擊。路透社
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美國指伊朗朝霍爾木茲海峽發射無人機。法新社
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數日前，科威特國際機場遭到空襲，造成一人死亡、數十人受傷。路透社
數日前，科威特國際機場遭到空襲，造成一人死亡、數十人受傷。路透社

美軍隨後襲擊伊朗位於戈魯克市和格什姆島的沿岸監視雷達站。

伊朗開火警告美艦

而伊朗半官方的梅爾通訊社在當地時間周六報道，伊朗在霍爾木茲海峽附近開火，以示「警告」。

報道說，伊朗已向阿曼灣的2艘美國開火警告，可能與美國海軍艦艇在該區域調整部署位置有關。美軍隨即否認此說法。

另據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報道，當地時間6日凌晨2時30分左右，霍爾木茲海峽沿岸的錫里克地區傳出數聲爆炸聲。目前尚無官方消息確認爆炸聲的來源或其他詳情。

科威特攔截敵方導彈和無人機

與此同時，科威特軍方周六凌晨表示，防空系統攔截了敵方導彈和無人機襲擊。數日前，科威特國際機場遭到空襲，造成一人死亡、數十人受傷。

科威特武裝部隊總參謀部確認，任何可能聽到的爆炸聲都是防空系統攔截敵方攻擊所造成的。

巴林發布空襲警報

巴林內政部周六亦表示，美國在伊朗發動新一輪空襲，以及科威特宣布攔截導彈和無人機後，巴林已發布空襲警報，並呼籲市民和居民保持冷靜，前往最近的安全地點。

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