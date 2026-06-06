挪威王儲妃病情惡化 輪候肺移植 無法履行公職

挪威王儲妃梅特-瑪麗特（Princess Mette-Marit）患有肺纖維化，近日病情惡化，已排隊等候換肺，意味她此後的健康狀況將有極大不確定性。肺纖維化患者一旦病情嚴重，若不移植器官，估計只能活1年，因此要被列入器官移植等候名單。

挪威王室發聲明指出，梅特-瑪麗特在等待換肺期間無法履行公職，其健康狀況也會影響王儲及其家人的職責與活動。

52歲的梅特-瑪麗特2018年確診肺纖維化，這種病會導致肺部結疤與呼吸困難，令她不時請病假或減少王室公務；她的夫婿挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）還因此縮短本月初的日本訪問行程。

患肺纖維化 肺功能急降

梅特-瑪麗特2001年與哈康大婚，2人原定今年8月慶祝銀婚，但相關活動已決定延後；此外，2人也不會出席本月13日在斯德哥爾摩舉行的瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）的金婚慶祝活動。

奧斯陸大學醫院Rikshospitalet的肺臟專家霍爾姆（Are Holm）在周五（5日）的記者會上說，梅特-瑪麗特的病情過去6個月明顯惡化，肺部的疤痕組織在過去一年來大增；肺功能測試顯示，單是過去3個月，她的肺功能已急劇下降。霍爾姆說，這種情怳很危險，她已被列入肺臟移植等候名單。

與愛潑斯坦關係惹爭議

梅特-瑪麗特除了病痛纏身，還面對與美國已故淫媒愛潑斯坦關係及其與前夫所生的兒子霍伊比的強姦案審訊困擾。

美國司法部於今年1月公布與愛潑斯坦案有關的文件，揭露梅特-瑪麗特與愛潑斯坦有交情，她隨後道歉並承認自己「判斷失誤」。

兒子涉強姦案還柙候判

至於29歲的霍伊比則涉及強姦案被拘留，等待審判結果，預計在未來幾周內宣判。

霍伊比否認4項強姦罪和1項嚴重攻擊罪，但承認了一些較輕的罪行。作為挪威王位繼承人的繼子，他沒有任何王室頭銜或官方職責。

