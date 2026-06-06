南韓地選67處選票不足引示威 選委會長引咎辭職

韓國周三（6月3日）舉行的地方選舉發生多處投票站選票不足事件，中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽昨日為此道歉、並引咎辭職。選委會補充說明，當天全國共有67處投票站額外配送選票，其中因選票不足而一度中止投票的共22處。

警突突破封鎖運走票箱

中央選舉管理委員會周三初步掌握首爾有14處投票站選票不足。之後民眾聚集在首爾蠶室7洞第2投票站示威，直到昨日警方才突破封鎖，將投票箱運出並完成最終開票。盧泰嶽昨日發表談話：「我深切感受到對所有事情的責任，將辭去中央選舉管理委員會委員長職務。」盧泰嶽也指出，事務總長許鐵薰作為事務處負責人，也已表明將為此次事件負責並提出辭呈。

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選舉政策室長尹在秀補充說明，地選投票當天，全國共有67處投票站額外配送選票，按地區來看首爾35處最多。談到為何只印製全體選民的50%選票，尹在秀表示，近年選舉的提前投票率持續上升，提前投票率較高的地區，選舉當天經常出現大量選票剩餘的情況，考量後續回收、保管及銷毀程序，內部曾認為有必要減少選票印製數量。