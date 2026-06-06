AI設計疫苗︱可對抗所有冠狀病毒 劍橋：正開發流感及伊波拉疫苗

英國劍橋大學的研究團隊公布世界首款由人工智能（AI）設計的疫苗，稱他們用AI開發出一種「全新」的疫苗，有望對抗大範圍病毒且預防疫情大流行。這款疫苗被設計為可對抗所有冠狀病毒，包括所有新冠病毒的變異株。團隊也已開始另外開發可對付流感和伊波拉病毒的疫苗。

劍橋大學的團隊表示，這是首次有疫苗的關鍵成分完全由AI設計，並且已經在人類身上測試。這款疫苗被設計來對抗所有冠狀病毒，包括所有新冠病毒變種，以及現時只感染動物，但是可能引發下一次大流行的病毒。

這項研究發表在英國《感染期刊》（Journal of Infection），研究仍處於早期階段，但團隊已經開始另外開發可對付流感和伊波拉病毒的疫苗。

病毒變異 「努力做到領先一步」

疫苗教會人體辨識感染，提高抵抗感染的能力。然而，一些病毒善於改變自身形態，亦即發生變異，因此疫苗很快就可能失效。這也是為甚麼新冠疫苗和冬季流感疫苗需要定期更新的原因。英國廣播公司（BBC）引述劍橋大學教授希尼說：「我們總是落後於人。我們正在努力做到領先一步，而且領先幅度之大，可讓它們防止新的疫情爆發或大流行。」

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通常疫苗是使用現有病毒株設計的。劍橋的研究人員從一系列冠狀病毒中提取了遺傳密碼，由AI分析這些遺傳密碼，然後AI設計出一種「超級抗原」，可以訓練免疫系統，使其能抵禦整個病毒家族，即使病毒發生變異，或是新的感染由動物傳播到人類，也能應對。

希尼表示，這是首次由AI設計的抗原在人體上試驗，這項技術「令我們所有人感到驚訝」，「它能為人類帶來如此巨大的益處，這令人驚歎」。他對BBC說：「這是我們應對疫情方式的根本性轉變。」

目前這款疫苗已完成第一階段小規模人體試驗，有39人參與，主要目的為評估是否安全。第二項研究將涉及約200人，旨在更深入了解其訓練免疫系統的效果。南安普頓大學教授佛斯特參與部分試驗。他表示，這種由AI設計的方式「確實有潛力」，「令人興奮」。

劍橋團隊目前也正做動物實驗，以研製毋須每年更新的通用季節性流感疫苗，以及H5N1禽流感疫苗（以防目前正在肆虐鳥群的病毒演變為人類大流行病）。他們還在研究對抗病毒性出血熱的疫苗，其中就包括伊波拉病毒。目前剛果民主共和國的伊波拉疫情由一種尚未有疫苗的病毒株（本迪布焦型）引起。

牛津疫苗小組主任波拉德教授沒有參與這項研究，但他表示，這種方法在動物研究中產生了令人信服的證據。他表示AI將改變疫苗研究的「遊戲規則」，AI有潛力可預測免疫系統對疫苗的反應，從而大大加快疫苗研發速度並「拯救生命」。