伊朗局勢｜伊方：和談因解凍240億美元資產問題膠着 穆傑塔巴不會晤特朗普

伊朗最高精神領袖穆傑塔巴的軍事顧問禮薩伊（Mohsen Rezaei）表示，美伊之間潛在的和平協議，完全取決於特朗普政府是否同意解凍伊朗240億美元（約1880億港元）的資產。禮薩伊警告稱，假如美國重啟戰爭，將會「步入黑暗的深淵」。

稱解封資產對建立互信至關重要

禮薩伊在德黑蘭接受美國傳媒專訪時表示：「談判正陷入僵局，特朗普必須打破僵局。現在球（主動權）在特朗普那邊。」

據報道，伊朗要求一旦與美國簽署臨時協議，美方須立即解凍120億美元（約940億港元）的被凍結資產，並在其後再解凍另外120億美元資產。

不過，美國擔心，現階段解凍資產可能會削弱對伊朗政權的關鍵談判籌碼。特朗普要求任何協議都必須比2015年奧巴馬政府達成的核協議更有力，並避免任何可能被解讀為「大手大腳地交出現金」的行為。特朗普曾用這句話，批評時任總統奧巴馬向德黑蘭提供經濟補償的決定。

在專訪中，禮薩伊闡述了伊朗領導層對國家戰後的願景、如何管理霍爾木茲海峽，以及伊朗若再次遭受攻擊可能採取的行動等問題。

報道指，禮薩伊的言論舉足輕重，因為他與伊朗安全部門關係密切，並被廣泛認為與現任最高精神領袖關係密切。今年2月28日，穆傑塔巴的父親哈梅內伊在以色列的空襲中喪生，穆傑塔巴亦在空襲中受傷，自此一直沒有公開露面。

禮薩伊認為解封伊朗資產至關重要。他將這項要求描述為建立信任的舉措，並表示特朗普政府若解凍這些資產，將為伊朗和美國的未來「開啟新的篇章」。他說：「如果他（特朗普）想與伊朗達成協議，這240億美元是對伊朗希望與特朗普建立信任的考驗。這是美國必須通過的考驗，道路自此將會打開。這是我們自己的錢，不是美國的錢。」

警告假如再遇襲 戰事將擴展到中東以外

禮薩伊警告稱，如果美國重啟衝突，伊朗將把戰爭「外溢」到波斯灣以外，軍事行動可能從霍爾木茲海峽擴展到印度洋、曼德海峽、紅海和地中海。他表示：「我們將攻擊我們迄今為止一直在攻擊的其他美軍基地，讓戰爭升級。」不過他亦補充說，「戰爭的可能性很低」。

另一方面，禮薩伊並沒有正面回答有關穆傑塔巴的健康狀況及其在國家決策中作用的問題，但否認了與特朗普會面的可能性。

禮薩伊指：「這不會發生。目前我們正處於談判的第一階段，而特朗普已經讓談判陷入僵局。這不會發生。」特朗普日前曾表示，他與穆傑塔巴「似乎相處融洽」，並稱假如能夠達成協議，他樂意與哈梅內伊舉行會面。

重申對霍爾木茲海峽的主權

禮薩伊表示，伊朗和阿曼對這條關鍵航道擁有主權，戰前全球五分之一的石油和液化天然氣都要經過這裏運往世界各地，因此兩國將共同管理該海峽。他沒有將海峽通行費的收取定義為「通行費」，而是表示伊朗將收取「維護費」，因為伊朗不應該承擔海峽的管理費用。

身為伊朗革命衛隊的資深成員，禮薩伊曾參與兩伊戰爭，並於1981年至1997年領導該部隊，將其打造成為伊朗最有權勢的部門之一。他是一位強硬的實用主義者，在伊朗安全部門中根基深厚。之後，禮薩伊加入最高精神領袖的顧問機構——最高利益委員會，並在前總統萊希（Ebrahim Raisi）的領導下擔任副總統。禮薩伊曾四度競選總統，但都沒有獲勝。