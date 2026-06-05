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世界盃2026｜達拉斯宣傳塗去30年地標壁畫 藝術家怒告FIFA索償近2億

即時國際
更新時間：18:56 2026-06-05 HKT
發佈時間：18:40 2026-06-05 HKT

2026年世界盃開鑼在即，美國主辦城市達拉斯卻爆發一場「藝術保衞戰」。著名海洋保育壁畫家懷蘭德（Robert Wyland）因其屹立當地近30年的巨型鯨魚壁畫突遭塗抹，以讓路予世盃宣傳活動，日前入稟聯邦法院控告國際足協（FIFA）及相關業主，要求索償至少2,500萬美元（約1.95億港元），並表明若勝訴將全數捐出款項。

涉事壁畫名為《捕鯨牆》，由懷蘭德於1999年親手繪製，面積廣達1,580平方米，橫跨達拉斯市中心一幢建築物的兩面外牆，旨在宣揚海洋生態保育，多年來已被視為該市地標。然而，上月中旬起，壁畫大部分突遭工人以藍色油漆覆蓋，準備換上北德州世界盃籌委會的全新宣傳壁畫。

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達拉斯宣傳美加墨世界盃塗去30年地標壁畫。 Robert Wyland IG
達拉斯宣傳美加墨世界盃塗去30年地標壁畫。 Robert Wyland IG
達拉斯宣傳美加墨世界盃塗去30年地標壁畫。X@RaulGtzNR
達拉斯宣傳美加墨世界盃塗去30年地標壁畫。X@RaulGtzNR

懷蘭德強烈譴責有關舉動從未徵得其同意，直斥做法毫不尊重藝術文化價值。他引用美國1990年制定的《視覺藝術家權利法》（VARA）提出訴訟，指控被告為謀取世盃帶來的商業利益，擅自且不可逆轉地破壞具公認藝術價值的作品。事件同時在當地社區引發強烈反彈，逾2,600人參與網上聯署抗議塗抹壁畫。

面對高額索償，國際足協發言人澄清協會完全沒有介入有關壁畫宣傳；大廈管理公司則發表聲明，聲稱當地世盃籌委會事前曾表示已通知原作者；而該籌委會目前對訴訟拒絕置評。

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