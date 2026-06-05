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柏克萊台妹學霸跨界奪博士 畢業禮用中文謝奶奶掀百萬迴響︱有片

即時國際
更新時間：16:52 2026-06-05 HKT
發佈時間：16:52 2026-06-05 HKT

來自台灣的女孩鄧立潔（Megan Teng）日前代表畢業生，在美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）工學院博士班的畢業典禮上致詞。該段演講影片隨後在網路掀起全球熱潮，吸引超過百萬人次點閱觀看。

向科幻電影致敬

在5月21日的演講中，鄧立潔右耳旁垂掛一條細長辮子，她解釋，是向《星際大戰》絕地學徒（Padawan）致敬的個人標記。工學院院長艾斯塔（Mark Asta）介紹，鄧立潔在台灣大學時主修環球商業管理，因熱愛科幻電影中的機械世界，毅然跨領域雙修機械工程。進入柏克萊深造後，她投入機器學習並專攻微機電（MEMS）系統，成功克服「不可能」，獲得多項榮譽並成功獲得博士學位。

鄧立潔（正中者）於2015年分享的照片。鄧立潔@Facebook
鄧立潔（正中者）於2015年分享的照片。鄧立潔@Facebook

鄧立潔提到，柏克萊創校至今已158年，要獲選為畢業典禮的致詞代表，必須通過層層嚴格審核。她透露，原本「奶奶的故事」在演講初稿中所佔的比重並不多，反而是工學院看中這份溫情，建議她放大情感主線，甚至鼓勵她直接在台上用中文喊出「謝謝奶奶」。校方認為，這種充滿人性溫暖與真實情感的內容，往往最能引發全場共鳴。

平時鮮少使用社群的她，為了讓無法到場的奶奶看懂，特地將影片加上中文字幕，笑稱「奶奶現在吃飯不看連續劇，改看我的演講影片」。

台灣兼具科技與人文底色

談到自己的成長背景，鄧立潔強調，台灣的環境形塑了她細膩的人文關懷。她觀察到台灣社會對公共事務極具參與感，雖然外界普遍認為台灣教育側重理工，但對公眾關心與社會事件剖析，讓台灣一直保有某種細膩的人文底色。

她認為，正因為台灣兼具了前沿的科技實力與人情溫度，在AI時代的大變革下有機會扮演更重要的角色，並自信表示：「如果有人真的想出怎麼面對這場大變革，那個人很可能就是台灣人。」

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